Bursa, yıla ihracatta artışla başladı

ESRA ÖZARFAT

(BURSA) – Bursa, ocak ayı itibariyle İstanbul ve Kocaeli’den sonra ihracatta 3’üncü sırada yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın ilk ayında Bursa’nın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artışla 1.2 milyar dolar oldu. Bursa’nın ihracatını ocak ayında da otomotiv endüstrisi sırtladı. Yüzde 18,6 artışla 585 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisini yüzde 2,1 artışla 119 milyon dolar ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Tekstil sektörü de yıla artışla başladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 109 milyon dolar ihracat yapan tekstil sektörünün ardından yüzde 16,1 artış kaydeden kimyevi maddeler sektörü geldi. Mobilya sektörü de yıla artışla başlayan sektörlerden oldu. Yüzde 13,2 artış ile 61 milyon dolarlık ihracat yapan mobilya sektörünün ardından yüzde 10 artışla demir ve demir dışı metaller ile yüzde 0,3 artış kaydeden iklimlendirme sektörü geldi.

Makinede kan kaybı sürüyor

Zorlu bir 2024 geçiren makine sektörü yıla ihracatta kayıpla başladı. Çin’in özellikle makine sanayi işletmelerine uluslararası hukuka aykırı olarak sağladığı ihracat ve üretim teşvikleri, küresel ticarette gerginliklere yol açarken, bu durumdan en fazla etkilenen illerin başında sac işleme makinelerinin üretim üssü olan Bursa geldi. Sektör yıla yüzde 13,3 kayıpla 89 milyon dolarlık ihracat yaparak başladı. Bursa’nın ihracatında kan kaybı yaşayan bir diğer sektör de yüzde 3,6 gerilemeyle 53 milyon dolar ihracat yapan çelik sektörü oldu.

Avrupa dışı pazarlarda artış

Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durağanlık Bursa’nın ihracatına da yansıdı. Bursa’nın ihracatta ana pazarlarından Almanya’ya ihracatı yüzde 2,4 gerilerken, Belçika’ya yüzde 34,3, Hollanda’ya yüzde 27,6, İtalya’ya yüzde 9,4 ve Macaristan’a yüzde 20 azaldı. Uzak pazarlardan ABD’de de düşüş yüzde 9,3 oldu. Öte yandan Renault’nun Bursa’daki üretim başarısı Fransa başta olmak üzere Renault’nun üretim yaptığı ülkelere olan ihracatı da pozitif yönde etkiledi. Yılın ilk ayında Bursa’dan Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 59, Slovenya’ya yüzde 74 artış kaydetti. Global otomotiv endüstrisinin Doğu Avrupa’daki üretim hacminin artması Bursa’nın bu bölgeye olan ihracatına da yansıdı. Çekya’ya yüzde 19, Romanya’ya yüzde 29,8, Kosova’ya yüzde 55, Sırbistan’a yüzde 12, Polonya’ya yüzde 21, Slovakya’ya yüzde 38 Bulgaristan’a yüzde 119, Bosna Hersek’e yüzde 39 ihracat artışı kaydedildi.

Bursa ihracatının artış kaydettiği bir diğer bölge de Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri oldu. Bursa’da Türkmenistan’a yapılan ihracat yüzde 80, Kazakistan yüzde 202, Kırgızistan yüzde 17,3, Azerbaycan yüzde 28, Tunus yüzde 14, Mısır yüzde 43, Suriye yüzde 59 artış kaydetti. Ayrıca Bursa’dan İspanya’ya yapılan ihracat yüzde 38 artarken, Brezilya’ya yüzde 73, Birleşik Krallık’a yüzde 44,8 ihracat artışı yaşandı.

Sanayiciler, ihracat rakamlarındaki artışın reel sektörün içinde bulunduğu durumu tam olarak yansıtmadığını ifade ederken, EYT, maliyetlerdeki artışlar, kur gibi nedenlerle küresel rekabette de zor günler yaşadıklarını, sürdürülebilir üretim ve verimlilik arasında sıkıştıklarını kaydetti.