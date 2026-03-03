Bursa YMM’den güçlü ekonomi vurgusu

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeleri, geleneksel iftar organizasyonunda bir araya geldi. Mesleki dayanışmanın ön plana çıktığı gecede konuşan Oda Başkanı İhsan Akar, mali sistemin ekonomi üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Yeminli mali müşavirliğin kamu adına üstlenilmiş önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Akar, maliye politikasının etkin uygulanması, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve vergi sisteminin sağlıklı işlemesi noktasında meslek mensuplarının kritik bir görev üstlendiğini ifade etti.

Ekonomik hayatın hızla değiştiğine işaret eden Akar, mali mevzuatın sürekli güncellendiği, veri analitiği ve risk odaklı denetim süreçlerinin yaygınlaştığı, dijitalleşme ve e-dönüşüm uygulamalarının iş yapma biçimlerini dönüştürdüğü bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu süreçte YMM’lerin yalnızca finansal tabloları denetleyen ve tasdik eden bir yapı olmadığını kaydeden Akar, “İşletmeler ile kamu otoritesi arasında güvenli bir köprü görevi görüyoruz. Geleceği öngören, mali riskleri yöneten, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, hukukun üstünlüğüne dayalı şekilde mesleğimizi icra etmek zorundayız” dedi.

Oda olarak hedeflerinin meslek onurunu koruyan, mesleki bağımsızlığı tavizsiz sürdüren ve topluma değer katan bir yapıyı daha da güçlendirmek olduğunu belirten Akar, güçlü bir mali sistemin güçlü bir ekonominin temel şartı olduğunun altını çizdi. Akar, “Sağlıklı ve güçlü bir mali sistem; güçlü bir ekonomi, güçlü bir ekonomi ise güçlü bir Türkiye demektir. Bu birlikteliğimizin kurumlarımız arasındaki iş birliğini artırmasını, dayanışmamızı güçlendirmesini ve şehrimizin ile ülkemizin ekonomik hayatına katkı sunmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.