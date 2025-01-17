Bursa’da 5 yıl sonra ilk kez açılan şirket sayısı düşüşe geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bir çok sektör için 2024 zor bir yıl olarak geride kalırken Bursa’da, kapanan şirket sayısı bir önceki yılın üzerine çıktı. Bünyesinde oda bulunan Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İznik ilçeleri dışındaki alanı kapsayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) verilerine göre 2024 yılında 5 bin 147 şirket açılırken 1904 şirket kapısına kilit vurdu. Bir önceki yıl ise kapanan şirket sayısı 1645 olarak kayıtlara geçmişti. Kapanan şirket sayısının bir önceki yıla göre %15,74 artış gösterdiği Bursa için bir diğer önemli parametre de açılan şirket sayılarında yaşandı. 2023’te 5 bin 670 şirketin kurulduğu bölgede bu rakam 2024 yılı için %9,22 azalışla 5 bin 147’de kaldı.

Bursa’da kurulan şirket sayısı 2019 yılından sonra ilk defa bir önceki yılın altında kalırken kapanan firma sayısı da kayıtların paylaşıldığı 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 2018 yılında 4 bin 275 şirket kurulurken bir sonraki yıl bu rakam 3 bin 813’e düşmüştü. Benzer durum 2003’ten bu yana 2009 ve 2012 yıllarında da yaşandı. 2024 yılında Bursa’da en çok şirketin açıldığı ve kapandığı ay ise Aralık oldu. Aralık 2024’te şehirde 647 şirket açılırken 428 şirket kapandı.