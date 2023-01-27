Esra Özarfat

BURSA - Bursa’da 7.6 milyar liralık üç büyük yatırım için proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda BG Maden’in yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisi yatırımına, Polyteks Tekstil’in geri dönüşümden elde edilmiş polimer cips ve POY üretim tesisi yatırımına ve Valeo Otomotiv’in yapacağı elektrik tahrikli kompresör üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet desteği sağlanmasına karar verildi. Karar çerçevesinde firmalara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ile enerji desteği sağlanacak.

Valeo’nun ürün çeşitlendirme kapsamında değerlendirilen yatırımının öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 4 milyar 250 milyon lira olarak kaydedildi. Öngörülen ilave istihdam 600 olarak belirtilirken, öngörülen nitelikli personel sayısı 30 olarak ifade edildi. Yatırım kapsamında 1.8 milyon adet/yıl elektrik tahrikli kompresör üretilmesi, yatırımın 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Firmaya 30 milyon liraya kadar nitelikli personel desteği ile işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon lirayı aşmamak üzere enerji desteği sağlanacak.

Polyteks Tekstil tarafından hayata geçirilecek yatırımın öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 445 milyon 330 bin lira, öngörülen ilave istihdam 250, nitelikli personel sayısı ise 15 olarak ifade edildi. Yatırım kapsamında 26 bin 950 ton/yıl geri dönüşümden elde edilmiş polimer/cips, 28 bin 300 ton/yıl POY üretilmesi planlanıyor. Firmaya azami 20 milyon lira nitelikli personel desteği ile 10 yıla kadar 70 milyon lirayı aşmamak üzere enerji desteği sağlanacak.

BG Madencilik’in yatırım tutarı 910 milyon 687 bin lira olarak öngörülen yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisi yatırımı kapsamında 60 bin ton/yıllık üretim planlanıyor. Öngörülen ilave istihdam 295, nitelikli personel sayısı ise 15 olarak belirtildi. Firmaya 25 milyon lira nitelikli personel desteği ile 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji desteği sağlanacak.