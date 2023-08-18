Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşandı. Elektrik dağıtım firması ekipleri, çevredeki elektrik akışını kesti. İçinde kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.

Alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.