Bursa’da ‘Akıllı Şehircilik Akademisi’ kuruldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını ilk kuran belediye olan ve bu alanda yaptığı çalışmalarla Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığının Küresel Geleceğin Şehirleri Programı kapsamında hibe desteği kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Akademisi’nin lansmanını yaptı. Lansmanda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, “Akıllı şehircilik artık bir zorunluluk ve bu sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Demir ayrıca yakında Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kuracaklarını söyledi. Demir’in ardından ‘Bilgi Üniversitesi kurucu ekibinde yer alan Next Akademi Başkanı Levent Erden yaptığı sunumla geçmişten günümüze insanlığın yeniliklere karşı davranışlarını ve hıza dayanıklı olmanın gerektiği bir döneme girdiğimizi anlattı.

Eğitimler verilecek

Bursa’nın Akıllı Şehre Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olan akademi ile akıllı şehircilik uygulamalarında farkındalığın artırılmasını ve uygulamaların daha geniş mecralarda duyurulması için faaliyet gösterecek. Akademi kapsamında belirli aralıklarla yapılması planlanan etkinliklerde; akıllı şehircilik nedir, Türkiye’den ve dünyadan örnekler, dijital dönüşüm, blok zincir, büyük veri nedir, veri nasıl toplanır, akıllı şehir yönetiminde verinin önemi, toplanması, anlamlandırılması, proje ve fikirlere dönüştürülmesi gibi başlıklara yer verilecek.