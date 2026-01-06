Bursa'da arazi satışına traktörlü protesto!

ERHAN BEDİR

BURSA - Bursa Mudanya’da köylüler, Mudanya Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazilere tepki göstermek amacıyla traktörlerle eylem yaptı. Yaklaşık 797 milyon liralık arazi satış kararını protesto eden vatandaşlar, 50’den fazla traktörle Bursa Mudanya Yolu’ndan Mudanya Belediye binasına yürüdü. Mudanya’ya bağlı kırsal mahallelerden gelen köylüler, söz konusu arazilerin satışının bölgenin tarımsal geleceğine ve kamu yararına zarar vereceğini savunarak ilçe merkezinde bir araya geldi. Traktörleriyle konvoy oluşturan vatandaşlar, Mudanya Belediye binası önüne gelerek satış kararının geri çekilmesini istedi.

“Araziler satılmasın” sloganları atıldı

Eylem sırasında “Araziler satılmasın” sloganları atan köylüler, bu alanların üretim, tarım ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, protesto olaysız şekilde devam etti. Köylüler, yetkililerden arazi satışının yeniden değerlendirilmesini talep ederken, taleplerinin karşılık bulmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Belediye açıklama yaptı

Mudanya Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada da “Mudanya Belediyesi tarafından satış yetkisi alınan taşınmazlar, iddia edildiği gibi köy tüzel kişiliklerine ait ya da köylülerin ortak kullanımındaki araziler değildir. Söz konusu taşınmazlar, belediye mülkiyetinde yer alan, tapu ve meclis kayıtlarıyla bu statüsü açıkça belli alanlardır. Belediyemiz, bu kapsamda toplam 28 taşınmazı için satış yetkisi almış; yapılan teknik, mekansal ve işlevsel değerlendirmeler sonucunda 20’sini kamu yararı doğrultusunda değerlendirilebilir nitelikte görüldüğü için satış kapsamı dışında tutmuştur. Sadece ekonomik değeri düşük, kamu yatırımı açısından işlevlendirilmesi mümkün olmayan 8 taşınmazını satışa konu etmiştir. Belediyemizin bu yöndeki yaklaşımı, köylüyü ve üreticiyi somut desteklerle güçlendiren bir belediyecilik anlayışına dayanmaktadır. Satışa çıkarılan sınırlı sayıdaki taşınmazlara şu ana kadar herhangi bir talep oluşmamış olması da söz konusu alanların iddia edildiği gibi değeri yüksek, üretim açısından kritik ya da köy arazisi niteliğinde olmadığını da açıkça ortaya koymaktadır” denildi.