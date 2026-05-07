Bursa’da doğal gaz tüketimi yüzde 19 arttı

EKONOMİ (BURSA) - Aksa Bursa Doğalgaz’ın 2025 yılı verileri, Bursa’da doğal gaz kullanımındaki artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Kentte altyapının genişlemesi ve konut kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hem abone sayısı hem de tüketim yükseldi. 2025 yılında toplam doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar metreküpü aştı. Tüketimin büyük bölümünü konutlar oluştururken, konutların payı yüzde 71, ticari işletmeler ve sanayi kuruluşlarını kapsayan serbest tüketicilerin payı ise yüzde 29 olarak gerçekleşti. İlçeler bazında bakıldığında, 302,8 milyon metreküplük tüketimle Osmangazi ilk sırada yer aldı. Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri de yüksek tüketim seviyeleriyle öne çıktı. Sanayi faaliyetlerinin yoğunluğu, nüfus ve yapılaşma bu dağılımda belirleyici oldu.

Konutlarda tüketim arttı

Konutlarda ortalama tüketim de yükseliş gösterdi. 2024’te 968,52 metreküp olan hane başı yıllık tüketim, 2025’te 1.061 metreküpe çıktı. En yüksek tüketim şubat ayında gerçekleşirken, zirve gün 20 Şubat oldu. Bu tarihte Bursa’da 16,7 milyon metreküp doğal gaz kullanılırken, Türkiye genel tüketiminin yüzde 5,4’ü kentte gerçekleşti. En düşük tüketim ise ağustos ayında kaydedildi. Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, artan talebe dikkat çekerek, “Doğal gaz, Bursa’da konutlarda ısınma, sıcak su ve pişirme gibi temel ihtiyaçlarda en çok tercih edilen enerji kaynaklarından biri. Artan talebi altyapı yatırımlarıyla destekliyor, kesintisiz ve güvenli arz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Güvenli kullanım konusunda uyarılarda bulunan Adıbelli, doğal gazın yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılması gerektiğini vurguladı. Kombilerin kapalı alanlarda bulunması halinde baca çıkışlarının dış ortama kadar uzatılmasının önemine dikkat çeken Adıbelli, baca bağlantılarının sızdırmazlığının düzenli kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle bacalı cihaz kullanımında bakımın hayati önem taşıdığına işaret eden Adıbelli, yetersiz havalandırma ve baca sorunlarının karbonmonoksit riskini artırdığını belirtti. Renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor olan karbonmonoksitin ciddi tehlike oluşturduğunu vurgulayan Adıbelli, tesisata yetkisiz müdahaleden kaçınılması, cihaz ve baca kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini kaydetti.