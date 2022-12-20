Bursa'da elektronikçilere 3 milyon lira hibe

BURSA (EKONOMİ) - Bursa'daki elektronikçiler, Bursa Elektronikçiler Odası'nın öncülüğündeki çalışmalarla toplamda 3 milyon lira hibe kazandı. Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, "9 aylık süreçte azimle yürüttüğümüz belgelendirme programında oda üylerinin yüzde 10'unu mesleki yeterlilik, ustalık ve usta öğreticilik belgelerine kavuşturarak gerek hibelerden yararlanmasına gerekse mesleklerinin gelişiminde öncülük ettik. Esnaf teşkilatlarmasını en iyi kuran ve hedeflerine en iyi şekilde ilerleyen kurum haline gelen bir oda olduk" diye konuştu. Yola yeni koyulduğunu belirten Erkan Kırcalı, "Bursa Elektronikçiler Odasını sadece bulunduğumuz il sınırları içerisinde değil tüm dünyada tanınır, hatırı sayılır bir kurum haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. Kırcalı, yakın zamanda oluşturacakları 3 eğitim sınıfı ile sadece Bursa'ya değil tüm Türkiye'ye kalifiyeli eleman yetiştireceklerini dile getirdi.