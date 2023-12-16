Bursa’da fabrika yangını

EKONOMİ (BURSA) – Bursa’nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren Burkay Tekstil firmasına ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 30 itfaiye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etse de tekstil hammaddelerinin kısa sürede alev alması yangını büyüttü. İşçilerin kısa sürede tahliye edildiği fabrikada can kaybının olmadığı öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldı. Havanın yağışlı olması itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdı.

İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın sahibi olduğu Burkay Tekstil fabrikası 30 bin metrekare alan üzerine kurulu. Burkay Tekstil 2005 yılında temellerini attığı Demor markası tül, perde alanında Türkiye’nin önemli ihracatçı markaları arasında yer alıyor.