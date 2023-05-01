Bursa’da girişimcilik ekosistemi hareketlenecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı daha sunarak TechINBursa Girişimcilik Merkezi’ni hizmete açtı. Merkezin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Açılışını yaptığımız merkez de ya bir teknoparkla eşleşmeyle, ya da KOSGEB’in Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) noktasındaki desteklerden istifade edilecek bir alana dönüşecek. Bursa’da iki teknoparkımız tamamen dolu. Dolayısıyla BEBKA ile önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz genç girişimcilerin ofis ihtiyacını gidermek için bu güzel girişimi hayata geçirdik. Bugüne kadar Ar-Ge ve inovasyon odaklı katma değerli üretimde çok ciddi yol aldık. Ülkemizi kalkındırmak, refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak istiyorsak Ar-Ge ve inovasyona, gençlerimize yatırım yapmaya devam etmeliyiz” dedi.

BEBKA’nın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü programların girişimcilere büyük imkânlar sunduğunu ve finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak da, “Çalışmalarını sürdürebilecekleri kuluçka merkezi altyapısı kurduğumuz girişimcilerimiz bu merkezde; ücretsiz ofis alanı, internet, mentor-girişimci buluşmaları, girişimci-yatırımcı buluşmaları, hızlandırıcı programlara katılma imkânı bulacak. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bu merkez, girişimcilere iş insanları ile networking imkânı açısından da büyük avantajlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.