Bursa'da ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotiflerinden Bursa’da, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren başarılı firmalar taçlandırıldı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen ortak törende, 2025 yılının ihracat şampiyonları ile Altın, Gümüş ve Bronz kategorinde ödül alan firmalar ilan edildi. Kamu ve özel sektörün omuz omuza verdiği törende, Bursa’nın küresel krizleri fırsata çevirme kabiliyeti ve "güç birliği" vurgusu ön plana çıktı. Yaş Meyve Sebze Sektöründe İhracatın Yıldızı Marmarabirlik olurken, Meyve Sebze Mamulleri İhracatının şampiyonu ise Penguen Gıda oldu. Törene, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, UİB Koordinatör ve OİB Başkanı Kemal Yazıcı, UTİB Başkanı G. İhsan İpeker, UHKİB Başkanı Haluk Özkarakaşlı ve çok sayıda davetli katıldı.

“Tarım sektörü zor bir süreçten geçiyor”

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner, tarım sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, buna rağmen ihracat hedeflerini büyüttüklerini dile getirdi. 2025 yılında yaşanan don felaketinin tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açtığını söyleyen Taner, birçok üründe rekoltenin normal seviyelerin altında kaldığını belirtti. Tüm olumsuzluklara rağmen birliğe bağlı ihracatçıların yaklaşık 186,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Taner, son 10 yılda ihracat rakamlarının 150 ila 200 milyon dolar bandında değiştiğini ifade etti.

“2026’da ihracat rekoru bekliyoruz”

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Taner, son dönemdeki yağışların bazı bölgelerde etkili olmasına rağmen genel anlamda yüksek rekolte beklendiğini kaydetti. Çekirdekli yaz meyveleri, kış meyveleri, narenciye ve zeytinde üretim artışı öngördüklerini belirten Taner, “Hem birlik olarak hem de Türkiye genelinde yaş meyve sebze ihracatında rekor kırılacak bir yıl olmasını umut ediyoruz” dedi. Birliğin 2026 yılı ihracat hedefinin 250 milyon dolar olduğunu açıklayan Taner, önümüzdeki dört yıl içinde ise 500 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi. Nisan ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve geldiklerini hatırlatan Taner, ilk etapta birlik üyeleriyle iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“Meyve sebzeyi katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz”

UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu, ise yaptığı konuşmada sektörün mevcut durumu, ihracat rakamları ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meyve sebze mamulleri sektörünün yalnızca ürün satmadığını vurgulayan Kuşçulu, teknoloji ve inovasyonla katma değer ürettiklerini söyledi. Sektörü daha ileri taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kuşçulu, üretim ve ihracat faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılında 291 milyon dolarlık ihracata imza attığını kaydeden Kuşçulu, 2026 yılının ilk dört ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Nisan ayında elde edilen 17,7 milyon dolarlık ihracat rakamının küresel piyasalardaki tüm zorluklara rağmen sektörün üretim azmini ortaya koyduğunu dile getiren Kuşçulu, ihracatçıların zor şartlar altında üretmeye devam ettiğini söyledi.

“43,3 milyar dolarlık ihracata ulaşıldı”

Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Kemal Yazıcı da küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatçıların üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. Bursa’nın bereketli topraklarından çıkan ürünlerin dünyanın dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Yazıcı, ihracatçıların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde tekstil, hazır giyim, meyve sebze mamulleri ve yaş meyve sebze sektörlerinin yer aldığını ifade eden Yazıcı, birliklerin 2025 yılında toplam 43,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 12 artış anlamına geldiğini kaydeden Yazıcı, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını söyledi.

“Bursa dünya pazarlarında güçlü şekilde yer alıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın sanayi, tarım, gıda, turizm ve hizmet sektörlerinde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kentin ihracat performansıyla dünya ölçeğinde dikkat çektiğini söyledi. Uludağ Yaş Meyve Sebze ile Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği organizasyonda konuşan Burkay, iki birlik başkanına da teşekkür etti. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin otomotivden tekstile, konfeksiyondan yaş meyve sebze ve mamul sektörüne kadar birçok alanı kapsayan güçlü bir yapı olduğunu ifade eden Burkay, toplam 43,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle önemli bir ekonomik güç oluşturduklarını dile getirdi. Bursa’nın yalnızca bir sanayi ya da tarım kenti olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Burkay, “Bursa’da sanayi de var, tarım da var, turizm de var, hizmet sektörü de var” dedi.

“Bursa, Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezi”

Kentin sahip olduğu çok yönlü ekonomik yapının en önemli göstergelerinden birinin Uludağ İhracatçı Birlikleri olduğunu kaydeden Burkay, Bursa’nın ihracat performansının birçok ülkeyi geride bıraktığını ifade etti. Burkay, Bursa’nın dış ticaret hacmi açısından Birleşmiş Milletlere bağlı 124 ülkenin üzerinde performans sergilediğini belirterek, bunun arkasında güçlü girişimcilik kültürü bulunduğunu söyledi. Bursa iş dünyasının üretim gücü, kalite anlayışı ve markalaşma başarısıyla küresel pazarlarda güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayan Burkay, kentin ekonomik gücünü önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini dile getirdi. Sanayi, tarım, gıda, turizm ve hizmet sektörlerinin birlikte gelişmesinin Bursa’yı Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri haline getirdiğini kaydeden Burkay, rekabetçi yapının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. BTSO olarak ihracatçı firmaların küresel rekabet gücünü artıracak çalışmalara öncülük ettiklerini söyleyen Burkay, bugüne kadar 47 UR-GE projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

“İhracatın Yıldızları ödüllerine kavuştu”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen “İhracatın Yıldızları” Ödül Töreni'nde, sektörlerinde en yüksek performans gösteren başarılı ihracatçı firmalar altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç farklı kategoride ödüllendirildi. Törende Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile ihracat rekoru kıran Marmara Birlik ödüle layık görüldü. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılı ihracat şampiyonu ise Penguen Gıda oldu. Firma yetkililerine ödülleri alkışlar eşliğinde teslim edildi.