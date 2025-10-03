Bursa’da ileri teknoloji laboratuvarı açıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açılışı yapılan Milli Teknoloji Atölyesi ile Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarlarının, gençlerin hayallerini projeye dönüştürebileceği güçlü bir merkez olacağını söyledi. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana kurulan merkezde, özellikle elektrikli taşıtlar için batarya teknolojileri, kompozit malzemeler, yüksek teknoloji platformları ve yeni nesil mühendislik çözümleri üzerine araştırmalar yapılacak. Kacır, merkezin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde kilit bir rol üstleneceğini belirterek, “Burada gençlerimiz, araştırmacılarımız ve sanayicilerimiz aynı masada buluşacak; Türkiye’nin yüksek teknoloji hamlesine katkı sağlayacak” dedi.

“Teknopark sayısı 2’den 113’e çıktı”

Bakan Kacır, Türkiye’nin son 23 yılda bilim ve teknolojide önemli bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, teknoparkların bu gelişimde kritik rol oynadığını dile getirdi. Kacır, “23 yıl öncesinin Türkiye’sinde sadece 56 şirket teknoparklarda faaliyet gösteriyordu. Bugün ise 113 teknoparkta, 11 bin 500 teknoloji girişimi araştırma ve geliştirme odaklı çalışıyor” bilgisini paylaştı. Araştırma kapasitesinin ekonomik değere dönüşmesi için stratejik alanlarda 20 yüksek teknoloji platformu kurduklarını hatırlatan Kacır, bu merkezlerin sağlık, çip, nanomalzemeler, optik ve yenilenebilir enerji gibi kritik konularda sanayiyi desteklediğini söyledi.

“Gençlerin önünü sonuna kadar açıyoruz”

Bakan Kacır, gençleri teknolojinin merkezine aldıklarını ifade ederek, TEKNOFEST’in bu yaklaşımın en somut göstergesi olduğunu kaydetti. “İlk yıl 20 bin gencimiz yarışmalara katılmıştı, bu yıl bu sayı **1 milyon 200 bine ulaştı**. Türkiye’nin dört bir yanında açılan Milli Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için gerekli tüm altyapıyı sağlıyoruz” dedi. Kacır, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilin tamamında 100 atölyenin kurulmasının hedeflendiğini, böylece teknoloji üretmek isteyen gençlere yerelde de imkan sunulacağını açıkladı.

“Milli Teknoloji Kulüpler Birliği başvuruları sürüyor”

Üniversite öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha aktif katılabilmesi için kurulan Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı hakkında da bilgi veren Kacır, bu yapının kulüpler arasında işbirliği sağlayacağını, ortak projeler geliştirilmesine ve akademik destek mekanizmalarının oluşturulmasına imkan tanıyacağını söyledi. “Gençlerimize özellikle duyurmak isterim, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği’nin ilk destek çağrısı için başvurular ekim sonuna kadar devam edecek” diyen Kacır, gençlerin Türkiye’nin yüksek teknoloji liginde daha yukarılara çıkmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Açılış töreni yapıldı

Konuşmaların ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bakan Kacır’a hediye takdim etti. Törende, İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ne ismi verilen Arif Ağaoğlu'nun oğlu Ahmet Ağaoğlu'na plaket takdim edildi. Tören, Milli Teknoloji Atölyesi ve İleri Teknoloji Laboratuvarlarının açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.