“Bursa’da kaçak yapılarla ilgili hızlı refleks alınamıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa için gerek Ankara üzerinden gerekse yerel idarelerce yapılan yeni veya revizyon plan hareketlerinin 2024 yılında yakından takip edildiğini ve 2025’ te de takip edilmeye devam edeceğinş belirten TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Her ortamda sorunlarıyla beraber bütüncül planlanmasına vurgu yaptığımız ve bundan sonra kentsel dönüşümden tarıma, ulaşımdan sanayileşmeye kadar çokça başlıkta doğru adımlara ve hedeflere ihtiyaç duyan kentimizin geleceğe nasıl taşınacağı konusu önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şube olarak Bursa’nın şehir anayasası niteliğindeki 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı Danışma Kurulu’nda yer almakta, konu bağlamındaki çekinceleri ve önerileri aktarıyoruz” dedi. Şimşek ayrıca 2024 yılında başlayan Çarşamba ve Altıparmak Bölgesi’nin Kentsel Tasarım çalışmalarının paydaşlığını da sürdürdüklerini hatırlattı.

Şube olarak 2020’den bu yana uygunsuz plan hareketlerine karşı gösterilen mücadele kadar imar kirliliğine karşı da önemli bir mücadele verdiklerini hatırlatan Şirin Rodoplu Şimşek, “Başta Nilüfer bölgesi olmak üzere halk arasında ‘hormonlu’ diye tabir edilen mevcut imar koşullarını ihlal etmiş, hakkı olandan fazla inşaat alanı ile oluşturulmuş sözde ruhsatlı ancak mevzuatlara aykırı bir şekilde üretilmiş yapılarla herhangi bir proje ve ruhsat surecinden geçmemiş tamamen belgesiz kaçak yapılara karşı net bir tavırla karşı duruş sergilendi. Bu süreçte önümüze düşen ve bir şekilde fark edilen tüm bu yapılar Cumhurbaşkanlığı, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlgili Yerel İdarelere bildirildi, gereği için çalışma talep edildi. Ancak ne yazık ki ilgili kurumlarca kaçak yapılarla ilgili şehrimizde hızlı refleks bir türlü alınamamakta, gerekli yaptırımlar ve özellikle tarım alanlarını fütursuzca yok eden kaçak yapılara karşı önleyici tedbirler sağlanamamaktadır” dedi.

“Tarihi ve kültürel miras korunmalı”

2025 yılında Bursa Şubesi olarak güçlü bir kamusal fayda önceliği ile Bursa’ ya katkı sağlamak, mimarlık meslek ortamının niteliğini arttırmak ve meslektaşlarımıza daha fazla destek olmak üzere devam edeceklerini söyleyen Şimşek, “Şehrin Mimarlar Odası’nın çalışmaları yine bu şehri daha ileriye taşımak üzere üretilecek her adımı destekleyici şekilde olacaktır. Şehrin değerlerine zarar verecek ve kamusal fayda niteliği taşımayan özellikle kent suçu niteliğinde olan tüm hareketlere karşı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasının yakın takipçisi olacaklarını ve ilgili çalışmaların yapılması mevcut tarihi ve kültürel miras niteliğindeki yapıların tespiti için girişimlerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.