Bursa’da, kamu kurumları 588 milyon TL’lik gayrimenkul satacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde ekonomide yaşanan daralma kamuyu da vurdu. Bursa’da maddi açıdan büyük zorluk çeken birçok belediye arazi satışına devam ederken, şehirdeki Milli Emlak Müdürlükleri de hazinenin ihtiyaç duyduğu geliri elde etmek amacıyla sahip olduğu gayrimenkulleri satmak için ihaleye çıktı. Bursa’da çeşitli belediyeler Ekim ayının son 2 günü ve kasım ayının ilk haftasını içeren süreçte toplam 499 milyon 516 bin 294 TL muhammen bedele sahip gayrimenkulü satmak için ihale edecek. Aynı süreçte Milli Emlak şeflikleri de 88 milyon 349 bin 750 TL muhammen bedelli gayrimenkulü satacak.

Bursa’da yapılacak satışlarda en büyük kalem Yıldırım Belediyesi’ne ait olacak. Yıldırım Belediyesi 30 Ekim’de Mevlana Mahallesi’nde yer alan 3 bloktaki 121 adet taşınmazı toplu olarak 339 milyon 700 bin 489 TL bedelle satacak. Önümüzdeki günlerde Osmangazi Belediyesi de 3 mahallesindeki 10 taşınmazı 75 milyon 574 bin 805 TL bedel karşılığı satılmak üzere ihale edecek. İznik Belediyesi ise 3 mahallede yer alan 5 taşınmaz satışından 18 milyon 186 bin TL gelir elde etmeye çalışacak. İlgili dönemde Bursa’da en çok taşınmaz satışını yapacak belediye ise Yenişehir olacak. Yenişehir Belediyesi 2 mahallede yer alan toplam 39 taşınmazı ihale ile satışa çıkaracak. Belediyenin bu satışları gerçekleştirmesi halinde kasasına girmesini beklediği rakam da 66 milyon 55 bin TL.

Belediyelerin yanı sıra ekim ayının son günlerinde Milli Emlak da Bursa’da gayrimenkul satışı gerçekleştirecek. Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü konut vasfındaki 24 taşınmazı toplam 31 milyon 552 bin TL muhammen bedel ile tek tek satacak. Aynı dönemde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğü 4 mahallede 6 taşınmazı toplam 32 milyon 184 bin TL muhammen bedelle, Yenişehir Milli Emlak Müdürlüğü de 9 mahallede 12 taşınmazı 24 milyon 613 bin 750 TL muhammen bedel ile satılmak üzere ihale edecek.

Bursa’da, belediye ve Milli Emlak tarafından yapılacak satışların tamamının gerçekleşmesi halinde elde edilmesi beklenen muhammen bedel de 587 milyon 866 bin 44 TL olacak.