Bursa’da konut satışları arttı, yabancı yatırımcı uzaklaştı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da Temmuz ayında 4.806 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11’lik bir artış kaydedilirken, yılın ilk yedi ayında toplam 28.362 konut el değiştirdi. Böylece 7 aylık dönemde konut satışları geçen yıla göre yüzde 13 oranında yükseldi. Ancak yabancıya konut satışlarında tablo tersine döndü. 2025’in ilk yedi ayında yabancılara sadece 224 konut satıldı. Bu rakam 2024’te 276, 2023’te ise 601 olarak gerçekleşmişti. Son üç yılda yabancı alıcı ilgisi giderek azalırken, sektör temsilcileri bu düşüşün devam edeceğini öngörüyor. Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi, konut satışlarındaki artışın umut verici ancak yeterli olmadığını belirterek, “Geçen yıla nazaran ekonominin bu yıl yavaş yavaş düzeldiğini, güvenin tekrar oluştuğunu görmek lazım. Yüzde 11’lik artış, piyasanın tamamını etkileyen bir artış değil. Yılsonuna doğru bu oranın yukarı çıkmasını bekliyoruz. Herhangi bir kaos yaşanmazsa 2026’nın ikinci çeyreğinde bu yılın rakamlarına göre yüzde 15-20 artış öngörüyoruz” dedi. Çelebi, konutun şu an ulaşılabilir fiyatlarda olduğunu ve eylül ayında beklenen faiz indiriminin ardından bankaların kredi musluklarını açmak zorunda kalacağını vurgulayarak, “En güvenilir yatırım konut. Eylül sonrası kısmi bir hareketlenme başlayacak. Ancak tabloyu net görebilmek için en az 6 ay, en fazla 1 yıl geçmesi gerekir” diye konuştu.

Yabancı alıcı Bursa’dan çıkıyor

Yabancıya satışlardaki gerilemeyi “normal” olarak nitelendiren Çelebi, Bursa’nın turizm ve yaşam alanları bakımından potansiyelini kullanamadığını söyledi Çelebi, “Yabancı yatırımcının Bursa’dan konut alarak yerleşmeyi düşünmesi için birçok parametrenin olumlu olması gerekiyor. Yatırımının değer kazanacağını bilmek ister. Bursa’nın turizmde hak ettiği atılımı yapamaması, yabancı yatırımcının kentten uzaklaşmasına yol açtı. Önümüzdeki süreçte bu düşüş sürecek. Önceki yıllarda Karadeniz’e kaçmış bir Bursa yatırımcısı vardı. Şu anda aynı yatırımcı Mersin bölgesine gidiyor. Yatırım ülkemizde kalıyor, bu sevindirici ama bu noktada Bursa’nın da kendini sorgulaması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Erdal Çelebi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının Bursa’yı yeniden yabancı yatırımcı için cazip hale getirmek için harekete geçmesi gerektiğini, yabancıların kendi dillerinde okul, kendi kültürlerine uygun sosyal alanlar ve yeme-içme mekânları talep ettiğini belirtti. Çelebi, “Biz halk olarak da yabancıların ilgi gösterdiği dönemleri iyi değerlendiremedik. Sadece sanayi ihracatıyla ekonomiyi toparlamak mümkün değil. Bursa’nın bu konuda kendini sorgulaması gerekiyor” dedi.