Bursa’da kuraklık her geçen gün büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA



Bursa’da son dönemin en kurak kış ayları yaşanırken ocak ayının ortasına ulaşmamıza rağmen Uludağ’a beklenen kar yağmadı. Kış turizminin merkezi olduğu kadar Bursa’daki suyun da kaynağı olan Uludağ’daki bu durum şehirdeki barajlara da direkt yansıdı. Bursa’yı içme suyu anlamında besleyen iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı bir ay kadar önce tamamen kuruduktan sonra ocak ayı ortası itibarıyla yüzde 5 oranında su tuttu. Doğancı’yı besleme görevi olan Nilüfer Barajı’nda seviyenin düşmesi ile birlikte şehrin en büyük içme suyu kaynağı da tükenmeye başladı. Doğancı Barajı’nda da doluluk oranı 16 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 29 seviyesine geriledi. 16 ocak tarihli veriler göz önüne alındığında Bursa son 5 yılın en kurak 2. yılı yaşanıyor. 2019’da Doğancı Barajı yüzde 25 doluluk oranına kadar gerilerken bu dönemdeki en kurak süreç olarak kayıtlara geçti. O dönemde Nilüfer Barajı da tamamen kurumuştu.

“İçme suyu şebekesi kuyular ile destekleniyor”

Şehirdeki içme suyu ihtiyacını gidermek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ bünyesinde kuraklık durumlarında devreye aldığı derin deşarj kuyularını şebekeye bağlayarak açığı kapatmaya çalışıyor. Bursa’daki mevcut su durumu ile ilgili konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa içme suyu konusunda sanıldığı gibi zengin bir şehir değil. Biz su ihtiyacımızın yüzde 85’ini baraj, yüzde 15’ini Uludağ’ın pınar kaynaklarından alıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki bugün zor anlarda kullanmak için açtığımız 155 derin su kuyusunun 125’i çalışıyor. Biz ekimden sonra bu kuyuları çalıştırmadan şehrin su ihtiyacını karşılayabiliyorduk. Su yönetimi artık daha önemli bir hal aldı. 2019 kuraklıkta zirveydi ama bu yılı da ondan ayrı tutmamalıyız” dedi.

Göller kurumanın eşiğinde

İçme suyunda yaşanan kuraklıkla birlikte Türkiye’nin en büyük göllerinden ikisine ev sahipliği yapan Bursa’da sulak alanlarda da kuraklık sorunu baş göstermeye başladı. İznik Gölü kuraklık başta olmak üzere vahşi sulama, yüzey buharlaşması ve çevresel faktörler sebebiyle bazı noktalarda 200 metreyi buldu. İskelelerin karada kaldığı İznik Gölü’nde su altı keşfi olan tarihi bazilika da su yüzüne çıktı. Şehrin bir diğer sulak alanı olan Uluabat Gölü’nde de benzer sebeplerle çekilmeler yaşandı. Bölgede kirlilik artarken su derinliğinin kaybolmasıyla belli noktalarda adacıklar oluştu. Şehirdeki birçok sulama göleti de kuraklıktan nasibini alarak geçen yıllara oranla daha az su tuttu.

Çiftçi korkuyor

Kuraklık nedeniyle su kaynaklarında yaşanan azalma aynı zamanda başta tarım olmak birçok sektörü olumsuz etkilenmeye başladı. Özellikle zeytinlerin sulanma döneminde yeterli yağışların gelmemesi halinde büyük su sıkıntısının kendilerini beklediğini ifade eden zeytin üreticisi, "Bu yıl kuraklık nedeniyle zeytinler erken buruşmuş ve sofralık ürünü yağlık yapmak zorunda kalmıştık. Böyle giderse yine yaz döneminde yeterli sulamayı yapamayacağız. Şimdiden korkmaya başladık, inşallah beklenen kar yağışı erkenden” gelir dedi. Tahıl üretimi yapan çiftçiler ise kuraklığın her sene daha da korkutucu boyuta geldiğini ifade eder “Eski insanlara soruyoruz böyle bir kuraklığı daha önce hatırlamadıklarını söylüyorlar ocak ayında komşu komşuya gidemez derecede kar varmış şimdi ise ocak ayında baharı yaşıyoruz” dedi.