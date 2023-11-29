Bursa’da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve gece hızı saatte 95 kilometreye kadar çıkan lodos, kentte yaşamı adeta felç etti. Uçan çatılar ve devrilen ağaçlar park halindeki pek çok ağaca zarar verirken, metronun elektrik hatlarına devrilen bir ağaç yüzünden ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Yine Tophane semtinde uçan bir çatı belediye otobüsünün üzerine devrilirken, yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırıldı. AFAD, itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri gece boya bir ihbardan diğerine yetişmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri de lodos zararlarını ortadan kaldırmak için geceden sabaha yoğun bir mesai harcadı. İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Peyzaj A.Ş’nin toplam 271 personeli 80 araçla gece boyu lodos mesaisi yaptı. Ekipler, 256 ağaç devrilmesi, 190 çatı ve tabela uçması ile 161 tehlike oluşturan parçaya müdahale olmak üzere 607 olaya müdahale etti. Müdahale bekleyen 211 sorunun da ortadan kaldırılması için tüm ekipler yoğun gayret sarf ediyor.

Lodos sanayi bölgelerinde de etkili oldu. Bazı fabrikaların çatı ve sundurmalarında uçma ve çökmeler yaşandı.

Bursa'nın tarihi çarşısı Koza Han'da da tarihi anıt çınar dükkanların üzerine devrildi. Kentte etkili olan lodos nedeniyle, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki 250 yıllık çınar ağacı kökünden kopup yola devrildi.

Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanırken İDO ve BUDO'da da seferler iptal edildi.

Öte yandan, Bursa Valiliği gece saatlerinde Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıklamıştı.