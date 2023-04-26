Bursa’da minibüsler BURULAŞ sistemine entegre oluyor

BURSA (EKONOMİ) - Trafiğe kayıtlı araç sayısının 1 milyonu aştığı ve her yıl bu sayının 30-40 bin arttığı Bursa’da yıllardır konuşulan minibüslerin BURULAŞ ağına dahil edilip, hizmette standardizasyonun sağlanması konusunda nihayet ilk adım atıldı. Kestel ve Çinişhane hatlarında çalışan 73 minibüs dönüşüme katıldı ve Buruluş sistemine entegre oldu.

Artık Bursakart Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle hizmet verecek araçların BURULAŞ filosuna dahil olması nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Dönüşüm zor iştir. Bir şeyi değiştirmek zordur. Devletin verdiği bazı haklar var. 65 yaş üstü ücretsiz binen var. Öğrenci var. Şehit ailesi, gaziler var. Esnaf ‘bana bir getirisi yok’ diye almak istemiyor.

Belediye olarak benim bu insanlara toplu taşıma hizmeti vermem lazım. Sonuçta toplu ulaşım bir haktır. Bunu yaparken esnafımızın kazancını da düşünmemiz lazım. Bunun için sisteme kayıtlı otobüsçü esnafımıza her ay 40 milyon TL sübvansiyon sağlıyoruz. Sonuçta bu dönüşüm çağrımıza Kestel ve Çirişhane 73 araçla cevap verdi. Bunun devamı da gelecek. Artık bu araçlarda para geçmiyor. Kartla binilecek, hatta kredi kartı bile kullanılabilecek. 65 yaş üstü vatandaşımızdan öğrencilere kadar herkes sahip olduğu haklardan sonuna kadar yararlanacak” dedi.