Bursa’da mobilya fabrikasının büyük bir kısmı yandı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde mobilya üretimi yapılan fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangın sonrası fabrikanın son hali dronla havadan görüntülendi. Yangın, Bursa-İzmir kara yolu Başköy mevkisindeki fabrikada saat 06.05’te çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 20 itfaiye aracı bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca BUSKİ, Park ve Bahçeler, Tarım A.Ş. ve Nilüfer Belediyesine ait toplam 10 su tankeri ile 1 kepçe destek verdi. AFAD’a bağlı KBRN ekibi de tedbir amacıyla olay yerine sevk edildi.

“2,5 saat sonra kontrol altına alındı”

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Yangının fabrikada oluşturduğu hasar dron görüntülerine yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın çatısının ve bazı bölümlerinin yangından zarar gördüğü görüldü. Yangın sırasında yükselen yoğun siyah dumanlar da Bursa-İzmir kara yolunun birçok noktasından görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma da sürüyor.