Bursa’da oda seçimlerinde sandık trafiği sürüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile ilçe ticaret ve sanayi odalarında seçim süreci devam ediyor. BTSO’da 70 meslek komitesinde gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından meclis aritmetiği yeniden şekillenirken, 8 Ekim Perşembe günü yapılacak Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde gözler meclisteki dengelere çevrildi. BTSO’da mevcut Başkan İbrahim Burkay’ın mavi listesi ile Özer Matlı’nın yeşil listesi arasında 70 meslek komitesinde yoğun bir rekabet yaşandı. 40. Komite’de oyların eşit çıkmasının ardından Nilüfer İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan kura sonucunda bir meclis üyeliği yeşil, bir üyelik ise mavi listeye verildi. Bu sonuçla yeşil liste 79, mavi liste 72 meclis üyesine ulaştı. 159 üyeli BTSO Meclisi’nde başkanlık seçimi 8 beyaz liste üyesinin vereceği oylarla netleşecek. BTSO’da Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Divanı’nın belirleneceği seçim 8 Ekim’de yapılacak. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirilmesinin ardından kesin tablonun 7 Ekim’de netleşmesi bekleniyor.

İnegöl’de de başkan değişti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (İTSO) ise 18 meslek komitesinde yapılan seçimlerde 49 meclis üyesi belirlendi. Üç adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Yavuz Uğurdağ ile diğer aday Hakan Özdemir kendi komitelerinden çıkamazken, Nedim İncebay meclise girmeyi başardı. Uğurdağ’ın kendi sandığında 152 oyda kalmasına karşılık rakibinin 256 oy alması dikkat çekti. Nedim İncebay ise İhracat ve E-Ticaret ve Gıda komitelerinde oy kullandı. İncebay, E-Ticaret Komitesi’nde aldığı 95 oyla grubundan çıkarak başkanlık yarışının önünü açtı. İTSO’da yeni yönetim kurulu başkanının belirleneceği ikinci aşama seçimleri 9 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek.

Karacabey’de Tüydeş dönemi

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KTSO) 2 Ekim’de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde Gökhan Tüydeş ve ekibi seçimi kazandı. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde oda binasında yapılan seçimlerle birlikte KTSO’da yeni dönem için ilk aşama tamamlandı. Dört yıldır KTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Muammer Üstündağ’ın ardından oda yönetiminde yeni dönem Gökhan Tüydeş’in liderliğinde şekillendi. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MKTSO) ise tek adaylı seçim gerçekleştirildi. İbrahim Özmen ve ekibi seçimi kazanarak göreve geldi.

Gemlik’te iki liste yarışacak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda (GTSO) seçim heyecanı 10 Ekim’de başlayacak. Meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği organ seçimlerinde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu beyaz liste, yönetimde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Eker ise mavi liste ile yarışacak. GTSO’da yönetim kurulu başkanı ve diğer organların belirleneceği ikinci aşama ise 17 Ekim’de yapılacak.

İznik ve Orhangazi sırada

İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nda meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri 12 Ekim’de yapılacak. 15 meslek grubunda ikişer olmak üzere toplam 30 meclis üyesinin belirleneceği seçimlerin ardından, yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer organların belirleneceği ikinci aşama 19 Ekim’de gerçekleştirilecek. Orhangazi TSO’da mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, yeni dönem için mavi listeyle yeniden adaylığını açıkladı.