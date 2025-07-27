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Bursa’da orman yangını! Kestel ve Gürsu’da bazı mahalleler tahliye ediliyor

Gürsu TOKİ ile Kestel Ağlaşan arasında başlayan orman yangını büyüyerek Karahıdır ve İğdir mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı mahallelerde tahliye işlemi başlatılırken, yol trafiğe kapatıldı; ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Esra Özarfat
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Bursa’da orman yangını! Kestel ve Gürsu’da bazı mahalleler tahliye ediliyor
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EKONOMİ (BURSA) - Bursa Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Alınan bilgilere göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatıldı.

Bursa’da orman yangını! Kestel ve Gürsu’da bazı mahalleler tahliye ediliyor - Resim : 1

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Kestel'de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi'nde bulunan 170 hane ile Kestel'in İğdir Mahallesi de alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı AFAD ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı otobüslerin vatandaşların tahliyesi için hazır olduğu ve Vakıf Bera Spor tesislerinin yangından etkilenen vatandaşların konaklamasına uygun hale getirildiği bildirildi.

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