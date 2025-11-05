Bursa’da OSB’lerde yer kalmadı, gözler yeni planlamalarda

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa, Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olmasının yanı sıra, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile de yatırımcıların gözdesi konumunda. Ancak, sanayinin kalbinin attığı bu ilde, özellikle merkez OSB'lerde neredeyse hiç boş parsel kalmadı. Yüksek doluluk oranları, özellikle merkeze yakın OSB'lere yeni yatırım yapmak isteyenler için ciddi bir arz sıkıntısı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tablo, yeni yatırım yapmak isteyen özellikle KOBİ’ler için “nerede yer bulunur?” sorusunu gündeme getiriyor. Çözüm, Bursa’nın yeni gelişim alanlarında ve genişleme projelerinde aranıyor. Özellikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) temsilcileri, yeni mekansal planlamanın sanayi bölgelerini disipline edeceğini, plansız üretim alanlarının düzenli bölgelere taşınmasının ekonomide verimlilik sağlayacağını belirtiyor. Sanayi alanlarının kent dışına çıkarılması ve organize sanayi bölgelerinin altyapısının güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Bursa’daki 17 OSB’de üretim ve inşaat yapılan parsel toplamının toplam parsel sayısına oranı yüzde 79,36. Öte yandan tahsis edilmiş parsellerin tüm parsellere oranı ise yüzde 99’u buluyor. Bursa’daki 17 OSB’de 5.191 hektarlık arsa alanı bulunuyor. Toplam parsel sayısı ise 2.815, üretim yapılan parsel sayısı ise 2.045. 17 OSB’de boş parsel sayısı 12. 189 parselde ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

OSB’ler özelinde doluluk oranları

Bursa OSB’de (BOSB) 308 parsel bulunurken doluluk oranı yüzde 98. 346 parselin bulunduğu Demirtaş OSB’de (DOSAB) doluluk oranı yüzde 91. 286 parselin bulunduğu Nilüfer OSB’de (NOSAB) doluluk oranı, yüzde 97 olurken, 254 parselin yer aldığı Uludağ OSB’nin doluluk oranı yüzde 78. Kestel OSB’nin doluluk oranı yüzde 85, Hasanağa OSB’nin doluluk oranı yüzde 89, Kayapa OSB’nin doluluk oranı ise yüzde 88. 167 parselin bulunduğu TEKNOSAB’da ise halihazırda 16 parselde üretim yapılıyor. 34 parselde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölgenin üretim ve inşaat yapılan parsel bazında doluluk oranı yüzde 29. 157 parselin yer aldığı Barakfakih OSB’de de doluluk oranı yüzde 94. Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB’de de 94 parselde üretim yapılırken doluluk oranı yüzde 90’ı buluyor. 115 parselin yer aldığı İnegöl OSB’nin doluluk oranı ise yüzde 93. Mustafakemalpaşa OSB’de de 45 parselde üretim yapılırken, 15 parselde inşaat çalışmaları devam ediyor. Doluluk oranı ise yüzde 96.

84 parselin yer aldığı Yenice OSB’de de 53 parselde üretim yapılırken, 28 parselde inşaat sürüyor. Bölgenin doluluk oranı yüzde 96. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de de 302 parsel bulunurken, 110 parselde üretim sürüyor. 19 parselde inşaat devam ediyor. Doluluk oranı ise yüzde 42. 45 parselin yer aldığı Yenişehir OSB’de ise halihazırda 2 parselde üretim yapılıyor. Bölgenin doluluk oranı ise yüzde 4.

8 bin 500’den fazla firma kent içinde yer alıyor

KOBİ OSB projesinin uzun zamandır Bursa iş dünyasının gündeminde yer aldığını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB ile yeni bir sanayi alanı oluşturmayı değil, şehir içindeki plansız alanları modern ve planlı alanlara transfer etmeyi amaçladıklarının altını çizdi. 2015 yılından bu yana her platformda Bursa’nın mekânsal planlama ihtiyacını dile getirdiğini hatırlatan İbrahim Burkay, “Kent içinde sıkışıp kalan 8 bin 500’den fazla imalatçı firma bulunuyor. Bu tablo, üretim gücümüzle beraber kent sağlığı, yaşam kalitesi ve dirençli şehir vizyonu açısından da risk teşkil ediyor. Kentin anayasası niteliğindeki mekânsal planlama süreci büyük önem taşıyor. Bu plan, yalnızca yolların ya da arsaların değil; üretimin, ticaretin, lojistiğin ve yaşam alanlarının birlikte düşünüldüğü, entegre bir gelecek senaryosu ile birlikte düşünüldüğünde anlam kazanacaktır” dedi.