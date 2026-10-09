Bursa’da otomotiv sektöründe milyarlık vurgun iddiası

EKONOMİ (BURSA) – Bursa’da otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Ber Otomotiv’in sahipleri hakkında ortaya atılan iddialar, şirketten alacağı bulunan kişi ve işletmeleri harekete geçirdi. Şirket sahiplerinin çok sayıda kişiden para aldığı, bazı kişilerin ev, tarla ve iş yerlerini teminat olarak göstererek ya da güven ilişkisiyle kaynak sağladığı, ardından şirketin borçlarını ödeyemediği ve faaliyetlerini durdurduğu öne sürüldü. Mağduriyetin boyutunun yaklaşık 1,5 milyar TL’ye ulaşabileceği iddia edilirken, kesin tutarın alacakların ve işlemlerin incelenmesiyle ortaya çıkması bekleniyor.

İddialara göre, şirket sahiplerinin çevrelerinde oluşturdukları güven ilişkisi, çok sayıda kişinin ve işletmenin kendilerine para vermesinde etkili oldu. Alacaklılar arasında bireysel yatırımcıların yanı sıra ticari ilişkiler kapsamında şirkete kaynak aktaran kişi ve işletmelerin de bulunduğu öne sürülüyor. Bazı kişilerin birikimlerini, taşınmazlarını veya ticari varlıklarını bu süreçte riske attığı iddia ediliyor.

Fabrikanın boşaltıldığı iddiası

Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre, şirket sahiplerinin alacaklılarla bir araya gelerek borçlarını ödeyeceklerini söyledikleri, ancak birkaç gün içinde bu tutumlarından vazgeçtiklerini bildirdikleri ileri sürüldü. Bu sırada şirket varlıklarının devredildiği ve bazı işlemlere yönelik tedbirlerin gündeme geldiği iddia edildi. Gece saatlerinde fabrikalardan çok sayıda tırın çıkması üzerine alacaklıların ve mağdur olduğunu belirten kişilerin fabrikada toplandığı öne sürüldü. Şirket tesislerindeki makine ve ekipmanların taşındığı, sahiplerin ise ortadan kaybolduğu iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve tutuklama talebinin gündeme getirildiği de aktarıldı. Ancak iddiaların kapsamı, olası mağdur sayısı ve toplam alacak tutarı konusunda henüz kesinleşmiş bir tablo bulunmuyor. Soruşturmanın seyri ve yapılacak incelemelerin, olayın mali boyutunu netleştirmesi bekleniyor.

Beyçelik Gestamp ile ticari ilişki sona erdi

Ber Otomotiv’in geçmişte Beyçelik Gestamp’a fason üretim yaptığı belirtilirken, Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. de konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, Ber Otomotiv ile arasındaki ticari ilişkinin sözleşmeye aykırı davranışlar nedeniyle sona erdiğini ve hâlihazırda iki şirket arasında devam eden herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını bildirdi. Beyçelik Gestamp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ber Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Beyçelik Gestamp arasındaki ticari ilişki sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle sona ermiş olup, taraflar arasında hâlihazırda devam eden herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır. Ber Otomotiv'in kendi faaliyetlerine ve mali durumuna ilişkin gelişmelerin, Beyçelik Gestamp'ın üretim süreçleri ve operasyonel faaliyetleri hakkında gerçeği yansıtmayan çıkarımlara dayanak yapılması doğru değildir.”

Açıklamada ayrıca şirketin 6 farklı lokasyondaki 11 üretim tesisinde, 4 bin 200 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, tedarik zinciri güvenliği ve ticari şeffaflığın esas alındığı vurgulandı. Beyçelik Gestamp, kurumsal itibarını zedeleyen ve gerçeğe aykırı iddiaları yayan kişi ve kuruluşlara karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını da bildirdi.