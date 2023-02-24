Bursa’da riskli yapılar kentsel dönüşümle yenilenecek

Esra ÖZARFAT



BURSA - Bursa, Kuzey Anadolu Fayı’nın etkisinde birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün verilerine göre ilde depreme neden olabilecek en önemli fay doğuda Derekızık-Burhaniye köyleri ile batıda Uluabat Gölü arasında uzanan yaklaşık 45 kilometre uzunlukta olan Bursa fayı olarak ifade ediliyor. Ayrıca Marmara denizindeki fay, Geyve – İznik – Gemlik fayı, Yenişehir – Bursa – Manyas faylarının da Bursa’yı etkileyecek diğer faylar olduğu kaydediliyor. Tüm bu veriler Bursa’da Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşırken, Mudanya, Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir ilçeleri de birinci derecede deprem riski altındaki ilçeler olarak belirtiliyor. Bu bilgiler ise Bursa’da kentleşme ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yeniden gündeme getiriyor.

Bursa’nın Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden biri olduğunun altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devam etmekte olan çevre düzeni planı çalışmasının veri toplama sürecinde tüm ilin zemin durumunu TÜBİTAK ile birlikte 3 yıl süren çalışmanın sonunda ortaya koyduklarını söyledi. 2020 yılından bu yana devam eden süreçte yaklaşık 650 bin yapının bina envanterinin yüzde 80’ini tamamladıklarını belirten Aktaş, bütün ilçelerdeki yapıları; kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını ifade etti. Elde edilecek verilerin deprem riski açısından kentin bütününü ele alacağına işaret eden Aktaş, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen Deprem Risk Azaltma ve Önleme Projesi’ne de katkı sağlayacağını söyledi.

9 bin 980 adet konutun inşaatına başlanacak

Öte yandan kentsel döşüm projeleri ile riskli yapı stokunu sürekli azalttıklarını da vurgulayan Alinur Aktaş, halen farklı ilçelerde 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğünü veya planlama sürecine dâhil edildiğini açıkladı. Aktaş, “5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm ve riskli yapı çalışmaları kapsamında; 352 binada 2 bin 180 bağımsız bölümü yıktık. Bununla birlikte bu yıl bin 270 bağımsız bölümün inşaatını tamamlayıp, Yiğitler, Sıcaksu ve Beşyol’da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu yıl 870 bin metrekare proje alanında; bin 968 binada 7 bin 592 bağımsız bölüm yıkılarak, 9 bin 980 adet konutun inşaatına başlanacak. Yaptığımız çalışmalar sadece afet öncesine yönelik değil, afet sonrası için de hazırlanmaktayız” diye konuştu. Aktaş şunları söyledi: “Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. Bursa’nın bir geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak.”

İlçelerde dönüşümler sürüyor

Son 50 yılda yoğun göç alarak plansız büyüme, çarpık ve kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kalan Yıldırım ilçesinde de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Mevlana Mahallesi’nde 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yürütülürken, 60 dönümlük alanı kapsayan projede hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşmaya varıldı. Mimar Sinan Mahallesi’nde de yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda imar uygulaması başlatıldı. Belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları Arabayatağı, Ulus, Mevlâna, Yavuzselim, Çınarönü, Hacivat ve Mimar Sinan mahallelerinde devam ediyor.

İnegöl’de Turgutalp Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasında da son aşamaya gelindi. 150 dönümlük alanda 850 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm 7 etapta tamamlanacak. Mudanya’daki yapıları 1999 öncesi ve 2008 öncesi olarak iki gruba ayıran Mudanya Belediyesi de yapı stokunun her yönüyle belirlenmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyeceklerini söyledi. Bursa’da uzun yıllardır konuşulmasına rağmen çözüme ulaştırılamayan 420 dönümlük alanda 229 blok ve 2 bin 290 haneyi kapsayan 1050 Konutlar’da da uzlaşma sağlanarak dönüşüm geçtiğimiz aylarda başladı.