Bursa’da su krizi kapıda, barajlar 6 Ekim’de tükeniyor

BURSA - Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentin içme suyu rezervine ve bu konuda atılan adımlara dönük açıklamalar yaptı. Kuraklık sebebiyle yaşanan su sıkıntısına dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, “Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir” diye konuştu.

Nilüfer Barajı’nda su kalmadı

Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 seviyesinde su bulunduğunu belirten Bozbey, “Nilüfer de ise hiç suyumuz yok. Ortalamada ise yüzde 3,34 doluluk oranındayız. Bursamızın günlük su tüketimi 525 bin metreküp civarındadır. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz” diye konuştu. Çınarcık Barajı’nda toplam 150 milyon metreküp su toplandığını aktaran Başkan Bozbey, “DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılmış. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi ilettik. Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. DSİ’ye durumu ilettik. Oradaki tüneli yaptıktan sonra Doğancı Barajı’na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Ayrıca barajın yakınında baypas hattı yaptık. İsale hatları tamamlandı. Oradaki isale hattına oradaki HES tesisi zarar verdi. Borularımız üç kez patladı. Tekrar revize ettik. DSİ Bölge Müdürü devreye girdi ve çözümlendi” diye konuştu.