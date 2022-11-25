Bursa'da susuzluk alarmı: Tasarruf şart

ALİ ŞAHİN/BURSA

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları ve yağışların beklentinin altında kalması Bursa’da su krizini yeniden gündeme getirdi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre şehri besleyen iki büyük barajdan birisi olan Nilüfer Barajı’nda su kalmadı. 5 Kasımda yüzde 7 doluluğa sahip olan Nilüfer Barajı aradan geçen sürede havzasındaki suyu kaybetti. Aylık ortalamada halen yüzde 2 dolu görünse de Bursa’nın en büyük içme suyu kaynaklarından birisi olan Nilüfer Barajı’nda oluşan kaybı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ovadaki farklı noktalarda yer alan155 derin deşarj su kuyusundan sisteme su takviyesi yaparak gidermeye çalıştığı öğrenildi. Nilüfer Barajı haziran ve Temmuz aylarında yüzde 70’in üzerinde doluluğa sahipti.

Barajda su kalmadı

BUSKİ verilerine göre geçen yıl bu dönemde yüzde 8 doluluk oranına kadar gerileyen Nilüfer Barajı da devam eden süreçte su seviyesini yükseltmeyi başarmıştı. Nilüfer Barajında son olarak 2019’un kasım ayında su kalmamıştı. Doğancı Barajında ise 2020 yılındaki yüzde 45’lik seviye endişeye neden olmuştu. 2017’ye kadar kasım sonları baz alındığında en az yüzde 16 doluluk oranı görülen Nilüfer Barajı ilerleyen 5 yılda yüzde 10’u aşamadı. Baraj 2018’de yüzde 6, 2019’da yüzde 0 ve 2020’de yüzde 4, 2021 de de yüzde 8 doluluk oranına ulaştı. Barajda bu yıl da 16 kasım itibarıyla havza boşaldı.

Şebekeye verilen su katlandı

Bursa’nın en büyük barajı olan Doğancı’da da su seviyesi önemli miktarda azalmaya başladı. Geçen yıl yüzde 63 seviyelerinde olan barajdaki su oranı bu yıl yüzde 47’ye kadar düştü. 2013’te yüzde 28 doluluk oranına kadar gerileyen Doğancı barajı 2016 (yüzde 43) ve 2020 (yüzde 41) haricinde yüzde 55’in altına düşmedi. Bursa’nın barajlarında kasım sonu verileri dikkate alındığında özellikse son 4 yılda ciddi bir doluluk problemi bulunuyor. Yaşanan kayıp Özellikle Nilüfer Barajı’nda kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Bursa’nın barajlarında azalan su seviyesi dikkat çekerken BUSKİ tarafından Doğancı Barajı’ndan sağlanan temiz su miktarında da önemli bir artış yaşandı. 2020’de 60 milyon metreküpün biraz üzerinde olan rakam yapılan tasarruf çağrıları ile 2021’de 40 milyon metreküp dolayına kadar indirilse de 2022’de 100 milyon metreküpe dayandı.

“Her bir damlayı önemseyelim”

Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Nilüfer ve Doğancı barajlarından sağlandığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Barajı’nın yıllık su kapasitesinin 60 milyon, Doğancı Barajı’nın ise 125 milyon metreküp olduğunu belirtti. Aynı havzada daha üst kottaki Nilüfer Barajı’nın varlık amacının yağışların yetersiz olduğu dönemlerde Doğancı Barajı’na su takviyesinde bulunabilmek olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, tasarruf vurgusu yaparken “15 Kasım’dan itibaren, Nilüfer Barajı’ndaki suyun tamamını Doğancı Barajı’na sevk ettik. Barajlara hiç su girişi olmaması halinde dahi 70 günlük su rezervimiz bulunuyor. Sürekli güncel tuttuğumuz kriz eylem planlarıyla, Bursa’yı susuz bırakmayız. Kış mevsiminin başlamasıyla yağışlı döneme giriyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Suyu ziyan etmeden değerlendirip tasarruflu her bir damlayı önemseyerek kullanalım” dedi.