Bursa’da ulaşım depremzedelere ücretsiz

BURSA-Depremin yaralarının bir an önce sarılması için bölgede arama kurtarmadan altyapı hizmetlerine kadar önemli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle depremzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Daha önce deprem bölgelerinden gelerek Bursa’ya yerleşen afetzedeler için Merinos AKKM’de mağaza açıp ‘giyimden hijyene’ depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de afetzedelerin şehir içi ulaşımları için ‘Kardeş Kart’ uygulamasını devreye aldı.

Uygulamaya başlayan Kardeş Kart ile Bursa’ya gelen depremzedeler, şehir içi ayakta yolcu taşıyan tüm otobüs ve metro hatlarında günlük 6 binişi ücretsiz yapabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Kardeş Kart’larını Burulaş’ın Şehreküstü İstasyonu’ndaki merkezinden alabilecek.

Sadece depremzedelerin yararlanacağı uygulama için vatandaşlardan ‘e-devletten alınmış ve afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren ikametgah ile kimlik fotokopileri’ istenecek. Bunun yanında bir adet vesikalık fotoğraf da gerekirken, fotoğraf ‘başvuru sırasında’ dijital olarak da çekilebilecek. İlk etapta 31 Mart’a kadar geçerli olması beklenen uygulamanın ‘ihtiyaçlar doğrultusunda’ uzatılabileceği belirtildi.