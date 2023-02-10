Bursa’da ulaşım durursa sanayi de Türkiye de durur

ALİ ŞAHİN

BURSA-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu deprem ve kaçak yapılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. 20 oda adına yapılan ortak açıklamayı paylaşan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek,

“Deprem bölgesinde halen devam eden depremler, kentsel ve kırsal yapı stokunun aldığı orta ve ağır dereceli hasar ve kış şartları nedeniyle yaşamsal ihtiyaçların giderilebilmesi ve bölge halkının yaşamlarının güvence altına alınabilmesi için afet sonrası acil arama ve kurtarma çalışmalarının ve yardımların yanı sıra, hasarlı yapılaşmalarından kaynaklı risklerinin tespit ve değerlendirmesinin acilen yapılması gerekmektedir.

Depreme karşı güvenli bina için olmazsa olmaz unsurlar; doğru zemin analizi, zemin yapısına uygun projelendirme, projelere bağlı olarak gerekli ve kesintisiz denetimi görmüş yapı üretimidir Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Bursa’ da yine kaçak, uygunsuz ve denetimsiz yapı üretimi hız kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Depremi değil ama afeti önlemenin mümkün olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Küçükkayalar, “Depremde yıkılacak, hasar görecek yapıların envanterini hala çıkartamadık. Plansız uygulamaların olumsuz etkilerini yaşamaya maalesef devam ediyoruz.

Olası bir depremden nasıl etkileneceği bilinmeyen çok sayıda bina mevcutken üstüne bir de siyasal iktidarlarca çıkarılan imar afları can ve mal kayıpları tehdidinin büyümesine sebep olmuştur. Kentsel Dönüşüm yasası akılcı bir şekilde deprem odaklı olarak revize edilmeli. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini kabullenerek yapı üretim şekillerimiz buna uygun olarak güncellenmelidir” diye konuştu.

“Acil ulaşım planı yok”

Bursa’nın bir depreme hazır olmadığını ve planlama ile aşılması gereken birçok sorunu olduğuna vurgu yapan Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, “Deprem son örneği ama ülkemizde son dönemde çeşitli afetler yaşandı.

Afetlerin sonrasını değil öncesini konuşmamız gerekiyor. Verilerin birlikte değerlendirilmesi konusunda gereken adımları atmalıyız. Bursa’daki riskli yapı stokunu eritmeli ve yolların alternatiflerini oluşturmalıyız. Kaçak yapıların Bursa’da tamamen ticarileşmesi aslında olayın mağduriyet kısmını aştığının göstergesi. Bir kısmı kaçak sanayi alanına dönüşürken bazıları ova üzerinde bazıları da sahile yakın alanlarda ikincil konut olarak ticari amaçlarla yükseliyor. Rant odaklı bu yapılaşma sürerken kentin riskli yapı stoku da artıyor. Ulaşım kısmına ayrı bir parantez açmamız gerekli. Bursa’nın ulaşım konusunda acil bir eylem planı yok.

Ulaşım ana akslar üzerinde sıkışmış durumda. Bizim bu ulaşım ağlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor ama orada da planlama ile ilgili yüksek kamulaştırma bedelleri, kentsel arazinin pahalı olması gibi problemler var. Daha hemzemin ulaşım çözümleri de bu şehir için olmazsa olmaz olmalı. Bir bat-çık çökerse şehrin ulaşımı duracaktır. Bununla birlikte yol kenarındaki yüksek binaların da varlığını unutmamak gerekli.

Bursa’da sanayi tesislerinin depremden etkilenip etkilenmeyeceği konusunda şehrin tamamında olduğu gibi bir envantere sahip değiliz. Ama şunu biliyoruz Bursa’da ulaşım durursa sanayi de ülke de durmak zorunda kalır. Bu yüzden ulaşım için alternatif planları hızlı bir biçimde hayata geçirmeliyiz” dedi.

“Kimyasal risk haritası çıkarılmalı”

Bursa ulaşımının bir afet durumunda alacağı hali ve bununla birlikte yaşanacakları içeren acil durum projeksiyonlarını bütün odalar adına talep ettiklerini belirten Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, “Bu bilgilerin bütün meslek kuruluşları ile birlikte hazırlanması ve planlamaların yapılması gerekli.

Ayrıca şehrdeki sanayi kuruluşlarının özellikle şehir içindekilerin risk raporları da Bursa için oldukça önemli” dedi. Bursa’da çok sayıda OSB ve plansız sanayi alanı olduğuna vurgu yapan Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Erkan Tekin Mutlu da “Şehrin sanayi ile içli dışlı olduğunu düşünürsek kimyasal risk haritasının da çıkarılması gerekiyor. Biz bu konuda defalarca talepte bulunduk ama dikkate alınmadık. Şehirde bir felaket olduğunda elimizde güçlü veriler ve planlar olması adına mücadelemizi doğru yönetmek için bu raporlar gerekli” dedi.