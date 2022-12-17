'Bursa’da Üniversite-Sanayi iş birliği altın çağını yaşıyor'

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde Ar-Ge ve inovasyon konusunda çalışmalar zirve yaparken Üniversite-Sanayi işbirlikleri de sıkça gündeme gelmeye başladı. Ticari firmaların tesisleri ile üniversitelerin bilgi ve birikiminin ortaklaşa çalışmaları birçok yeni projeyi hayata geçirirken nitelikli işgücü konusunda da önemli bir boşluğun giderilmesine katkı sağlıyor. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 3,5 yılda iş dünyasının büyük çoğunluğuyla görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler neticesinde onlarca ortak projeye de imza attıklarını aktaran Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz “2021 yılı içerisinde 108 firma ile gerçekleştirilen 152 toplantı neticesinde 61 kontratlı Ar-Ge projesi gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk 9 ayı içerisinde ise 89 firma ile gerçekleştirilen 119 toplantı neticesinde 15 kamu destekli, 27 tane sanayi tarafından finanse edilen olmak üzere 42 kontratlı Ar-Ge projesine ulaştık. Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda altın bir çağ yaşanıyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kılavuz, göreve geldiklerinde öğrenci dostu ve şehirle bütünleşen bir üniversite modeli oluşturmak için kolları sıvadıklarını vurgularken, “Özellikle üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bilgimizi ve donanımımızı iş dünyası ile paylaşmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bilime, Ar-Ge’ye ve yeniliğe açık firmalar ile yoğun görüşmeler yapıyoruz. Gelişim tabii ki bir günde olmuyor. Karşılıklı tanışma, fikirleri anlatma ve ortak bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Verilen emeklerin karşılığını da hayata geçen ve başarılı olan projeler ile almaya başladık. 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde ciddi bir mesafe kat ettik. Daha iyi olması için de aynı azimle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakış açısı değişmeli

Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda önemli bir ivmelenme olduğunu ancak iki cephede de bazı eksikliklerin yaşandığını ve bunu da görmezden gelmemek gerektiğini belirten ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bazı programlarda sanayici öğrencilere ‘ucuz işgücü’ olarak bakıyor. Mesela TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora programı kapsamında kontenjanda Bursa Uludağ Üniversitesi lider konumda olsa da öğrencilerden aynı oranda talep gelmiyor. Sistemde güncellenmesi gereken konular var ama bu konuda sanayi cephesindeki tutumun da değişmesi gerekli. Son dönemde teknoloji transfer ofisleri ile akademisyenlerin sanayiye verdiği destekte yaşanan kesintiler azaldı ama halen cazip bir hal almadı bu konunun da geliştirilmesi gerekiyor. Yine de son dönemde bu konudaki gelişmeler umut verici” diye konuştu.

“TTO’lara büyük rol düşüyor”

Bursa Teknik Üniversitesi çatısı altında hizmet gösteren Bursatto’da ise 100’den fazla firma ile Üniversite-Sanayi işbirliği için toplantı yaptıklarını belirten Genel Müdür Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu, “İmzalanan protokoller kapsamında üniversite ve sanayi paydaşları arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik önemli işbirlikleri yapıldı ve sanayi kuruluşlarında çalışan personellerin sanayi odaklı yüksek lisans ve doktora projeleri yapmalarına olanak sağlandı. Üniversite sanayi işbirliğinin daha verimli işletilmesi için tüm paydaşların eğitimi, doğru yönlendirilmesi ve etkili işbirliğinin sağlanması için teknoloji transfer ofislerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Bursatto olarak Bursa’nın önemli bir sanayi şehri olması ve üsi-proje potansiyelinin her geçen gün ivmelenmesi nedeniyle her zaman bu faaliyetlerin artırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

TTO’lar ile birlikte geleneksel üniversite anlayışının yerini yenilikçi üniversite anlayışına bıraktığını da belirten Kaboğlu, “Üniversitelerdeki deneysel çıktıların sanayide uygulanmaya başlamasıyla ticari bir çıktı oluşturmaya giden bu yolda TTO’lara büyük rol düşüyor. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerinde üniversiteler ve TTO’lar önemli yer tutmakta. Teknoloji transfer ofislerinin düzenledikleri etkinlikler ile tanınırlıklarının artması sonucu hem akademisyenler hem de sanayi kuruluşları Ar-Ge çalışmalarında TTO’ları arayüz olarak kullanma eğilimi gösteriyor. Sanayicinin üniversiteden ve TTO’lardan beklentisi, üniversitede yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilen bilgi ve birikimin sanayideki problemleri çözmek, yeni süreçler geliştirmek veya süreç iyileştirme yönünde daha çok aktarımın sağlanması” diye konuştu.