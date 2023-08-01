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Bursa’daki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada başlayan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı olmadığı kaydedilirken, bölgede çok sayıda itfaiye ekibi çalışıyor.

Esra Özarfat
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EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın İnegöl ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orçam firmasında saat 16.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede yanındaki 3 fabrikaya sıçrayan yangında biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Fabrikalar tahliye edilirken, işçilerin bazılarının dumandan etkilendiği belirtildi. Çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; iplik, metal ve mobilya üretimi yapan 4 fabrikada devam eden yangına havadan da müdahale edildi. Yangının 14 dönümlük bir alanı etkilediği ifade edildi.

 