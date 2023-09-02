Bursa'daki orman yangını kontrol altında

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede arazözler ve diğer araçlarla yürütülen söndürme çalışmasına havadan da destek verildi.

Göynüklü ve Altıntaş Mahallesi sakinleri de alevlerin kontrol altına alınması için ekiplere yardım etti. Bazı vatandaşlar, ahırlardaki hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

"6 uçak 4 helikopter müdahale ediyor"

Demirtaş, gazetecilere, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Bölgedeki hava koşullarına değinen Demirtaş, "Çok şiddetli bir rüzgar var. Rüzgar çalışmalarımızı kısıtlıyor. Ekiplerimiz çok ciddi anlamda müdahale ediyor. Vatandaşlarımız da ekiplere yardım ediyor. En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu. Vali Demirtaş, 6 uçak ve 4 helikopterle müdahale ettiklerini, helikopter sayısının artacağını ifade etti.

Yerleşim alanının yangının etkili olduğu bölgenin uzağında kaldığını dile getiren Demirtaş, "İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız. Özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz" dedi.

Yangın kontrol altına

Ormanlık alanda başlayıp kısa sürede büyüyen yangına havanın kararmasını ardından müdahale etmek için olay yerine 3 gece görüşlü helikopter sevk edildi. Helikopterler ile havadan yapılan müdahaleye görevli ekipler ve civar köylerdeki vatandaşlar karadan destek verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.