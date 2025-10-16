Bursa’daki OSB’ler “Yeşil OSB” olma yolunda bir araya geldi

EKONOMİ (BURSA) - Toplantıya, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a vekaleten Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun başkanlık etti. Altun, açılış konuşmasında iklim kriziyle mücadelede sanayinin dönüştürücü rolüne dikkat çekerek, Yeşil OSB uygulamalarının yalnızca bir sertifikasyon süreci değil, geleceğin sanayi politikasının temel taşı olduğunu vurguladı. Altun, “Sanayi üretiminde kaynak verimliliği, enerji tasarrufu ve çevresel sorumluluk artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bursa olarak bu dönüşümün öncüsü olmalıyız” dedi. Toplantının teknik sunum bölümünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Kübra Nur Hakseven ile TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, Yeşil OSB Belgelendirme sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Hakseven, Yeşil OSB kavramının yalnızca çevre yönetimi değil; enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon salımının azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarını da içeren bütüncül bir yaklaşım olduğunu belirtti. Toplantıda ayrıca, iyi uygulama örnekleri sunuldu ve Bursa’daki OSB’lerin sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevresel performans ölçümü konularında yürüttüğü projeler değerlendirildi. Katılımcılar, Yeşil OSB sürecinde iş birliği yapılabilecek alanlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Yeşil OSB süreciyle birlikte Bursa’daki organize sanayi bölgelerinin, hem ekonomik rekabet gücünü artırması hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Toplantıya ayrıca Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, KOSGEB İl Müdürü Erkan Güngör, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Bursa’daki OSB’lerin yöneticileri de katıldı.