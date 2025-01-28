“Bursa’daki OSB’lerin ileri biyolojik arıtma tesisine geçmesi şart”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Aylık değerlendirme toplantısında afet yönetimi, çevre yönetimi ve mali yönetim olmak üzere 3 ana başlıkta sunum yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’da ortak akılla hareket eden yeni bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Deprem ve yangın gibi olayları afete dönüştürmemek adına önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Bozbey, “İlgili birimlerimizi hem donanım hem de personel olarak güçlendiriyoruz. Ayrıca gönüllü itfaiyecilik konusunda da örnek modelleri inceleyerek kentimizde uygulamaya koymak istiyoruz" dedi.

Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası gözlerin çevrildiği Uludağ ile ilgili de konuşan Bozbey, Uludağ’da 18 personel ve 3 itfaiye aracı ile olası bir yangına 2 dakika içerisinde müdahale edebildiklerini vurguladı. Bozbey ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’da yol, otopark, su ve itfaiye gibi konularda sorumlu olmasına karşın Alan Başkanlığı danışma kurulunda yer almamasını da sert bir dille eleştirdi.

“Fabrikaları kapatmak gerekiyor”

Bursa’da çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını vurgulayarak bu konuda özellikle şehirdeki fabrikalara yüklenen Mustafa Bozbey, “Bursa sanayi ve nüfus yoğunluğu ile ciddi çevre sorunları olan bir kent. Sanayi ve çevre arasında sürdürülebilir bir denge oluşturmalıyız. Özellikle sanayi ve tarım atıkları Nilüfer Çayı’na gidiyor. Arıtma tesislerinden çıkan su da Nilüfer Çayı’na akıyor. Nilüfer Çayı’nın su kalitesi 4. dereceye düştü, yani tarımsal sulamada kullanılmaması gereken bir durumda. Ancak bu su ile sulanan binlerce dekar arazide yetişen tarım ürünleri bugün işçinin de sanayicinin de sofrasına gidiyor. Fabrikaların atık su tesislerinden değil deşarj noktalarından alınan numuneler ile ölçümlerin yapılması bu gidişatı değiştirmek adına önemli. Ayrıca şehrimizdeki organize sanayi bölgelerinin tamamındaki arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesisine dönüşmesi gerekli. Yeraltı sularının korunması için kaçak deşarj yapanların önüne geçilmeli. Bizim bu konularda yaptırım gücümüz yok. Ancak etkin önlem alınmazsa sağlığımızdan oluruz. Bunu yapan fabrikaları tespit edip belli sürelerle kapatmamız ve sorun giderilmeden üretime izin vermememiz gerekiyor” dedi. Bozbey sanayi tarafında deşarj limitlerinin de güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Atık yakan firmalar takibimizde”

Bursa’da ciddi bir hava kirliliği de olduğunu söyleyen Bozbey, “Ölçüm istasyonu sayımızı ilçelerle birlikte 24’e çıkardık. 2029 sonuna kadar bu sayıyı 50’ye yükseltmek istiyoruz. Ölçümler gösteriyor ki İnegöl’deki vatandaşlarımızın maske takması gerekiyor. Aynı zamanda Kestel’de de belli zamanlarda maske kullanılmalı. Özellikle atık yakılan ve filtrelerini çalıştırmayan tesisleri takip ediyoruz. Çevreyi kirleten firmalar konusunda ilgili müdürlüğü bir kez daha göreve çağırıyorum, aksi takdirde bu firmaları tek tek kamuoyuna ifşa edeceğim” ifadelerini kullandı.



Marmara Denizi’nde yeniden görülen müsilajın da ana etmeninin Marmara havzasına dökülen atıksular dolduğunu vurgulayan Bozbey, “Marmara havzasına deşarj yapan tüm atık su arıtma tesislerinin mutlara ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi, ihtiyaç duyan kurumlara kredi ve yer gibi kolaylıkların sağlanması gerekli. Marmara ölüyor ve deniz suyu 2 derece daha ısındığı takdirde müsilaj iyice yayılacak. Atık su kontrolü olmadan bunun önüne geçemeyiz” dedi.