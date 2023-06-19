Bursa’daki teknik tekstil ve kompozit sektörleri kümelenme ile güçlerini birleştiriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, teknik tekstil ve kompozit malzemede Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan BUTEXCOMP, sektörlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik bir etkinliğe daha imza attı. Sektördeki firmalar ve paydaşların katılımı Teknik Tekstil ve Kompozit Malzemeler Sektörü Küme Analiz Strateji Toplantısı, BTSO Ana Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Küme Analiz Strateji Toplantısının ilk bölümünde firmalar ve proje paydaşları ile kümelenmenin önemi, Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Kümesi için hazırlanan ’Küme değer zinciri ve haritası’ paylaşıldı. İkinci bölümde ise katılımcılar, gruplar halinde tartışarak görüşlerini paylaştı.

Yeni pazarlar hedefe alındı

Etkinlikte Bursa teknik tekstil ve kompozit malzemeler kümelenme ekosistemi değer zinciri ve küme analizi bulgularının etkileşimli oturumlarda ele alındığını kaydeden BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Yüksek büyüme potansiyeline sahip firmalara, girişimcilere odaklanarak dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere sanayinin, sanayicimizin dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Teknik tekstil ve kompozit sektörleri de bu dönüşümde kritik rol oynuyor. Bu proje kapsamında; her iki sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın ürünlerini geliştirmek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak, küresel pazarlarda daha fazla pay alabilmelerini sağlamak, yenilikçi kapasitelerini güçlendirecek destekler vereceğiz” diye konuştu.

“Hedefimiz yol haritasını netleştirmek”

Bursa teknik tekstil ve kompozit malzemeler sektörü kümelenme çalışmasının hedefi, küme analizi ve değer zinciri analizi bulgularını paylaşan BUTEXCOMP Kümelenme Uzmanı Yeliz Çuvalcı ise “Firmalarımız, kamu kurum-kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitelerimiz ile birlikte teknik tekstil ve kompozit sektöründe Bursa’da tüm dünyayla rekabet edebilmek için hangi adımları atacağımızı ele aldık. Analiz, değer zinciri temelinde firmaların görüşleri ile şekillendireceğimiz stratejik yol haritasının ilk adımını atmış olduk. Teknik tekstil ve kompozit sektörü, tüm dünyada büyüyen ve katma değeri yüksek sektörler. Bursa, sanayi altyapısı ve firma gücüyle her iki sektörde de dünyadaki sayılı oyuncular arasına girebilir. Bunun için hangi alt sektörlere odaklanılması gerektiği ve hangi teknolojik kabiliyet ve süreçlerini geliştirilebileceğinin netleşmesi gerekiyor. Bizim işimiz de firmalar için bu yol haritasını netleştirmek” ifadelerini kullandı.