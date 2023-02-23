Bursalı emlakçılar kapılarını depremzede vatandaşa açtı

Esra Özarfat



BURSA - Asrın felaketinin ardından en fazla göç alan illerin başında gelen Bursa’da emlakçılar, dayanışma örneği sergileyerek portföylerindeki satılık veya kiralık evleri depremzede vatandaşların kullanımına açtı. Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi, depremin ilk gününden itibaren Bursa emlak sektörü olarak gayrimenkulleri depremzede vatandaşlara açarak pek çok misafirin ücretsiz konaklamasına imkan sağladıklarını söyledi.

Çelebi, “Depremin ilk gününde emlakçılar olarak fiyat artıran mülk sahiplerinin mülklerini kiralama ya da satma konusunda aracılık etmeyeceğimizi belirterek bu yönde karar aldık. Mülk sahibi fiyat artırıyorsa onun gayrimenkulüyle ilgilenmeyeceğimizi, hatta bununla ilgili kanunen ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızı beyan ettik. Piyasayı dengede tutmaya çalışıyoruz. Zor bir zamandan geçen depremzede kardeşlerimize sektör olarak elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Portföyümüzdeki tüm müşterilerimize bildirimde bulunarak konutlarını depremzedelere açıp açamayacaklarını sorduk. Ciddi anlamda da bir dönüş aldık. Ailelerimizin çoğunu eşyalı mülklere yerleştirdik. Ayrıca pek çok daireyi de oda olarak kiralayarak depremzede vatandaşlarımıza tahsis ettik. Bu evlerin gıda teminini de sağlıyoruz. Bugün para kazanma günü değil, birlik, beraberlik günüdür” dedi.

BUTEMDER 120 daire tahsis etti

120'ye yakın daireyi Bursa'ya gelen vatandaşlarımıza bedelsiz olarak tahsis ettiklerini belirten Bursa Tüm Emlak Müşavirleri Derneği (BUTEMDER) Başkanı Mehmet Zeki Yıldız da AFAD ile ortak çalıştıklarını ve 350 kişinin tüm ihtiyaçlarını dernek üzerinden karşıladıklarını ifade etti. Yıldız, “Elimizde mevcut olan, üyelerimizin portföydeki dairelerimizi bu gelen misafirlerimize açtık. Daire sahiplerine ‘Yüksek miktarda bir para almayın, biz karşılayalım’ çağrısında bulunuyoruz. Tahsis edilen 120 dairenin içinde eşyalı ve eşyasız olanlar var. Eşyası olmayan dairelerimizin eşyalarını temin ederek, konutların elektrik, doğalgaz ve su gibi giderlerini de karşılıyoruz. Yardıma muhtaç olan kişilere de en az 6 aya kadar kendi imkanlarımız dahilinde yardımcı olacağımızın sözünü, teminatını verdik. Bursa halkı bize büyük bir destek veriyor. Ayrıca küçük bir aş evi de kurduk. Günde 3 çeşit yemek sağlıyoruz” diye konuştu.

KYK yurtlarında 1400 kişi kalıyor

Yaşanan deprem felaketinin ardından depremin etkilediği illerden tahliyeler sürerken, Bursa da göç alan illerin başında geliyor. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada terminal girişi ve hastanelere yapılan başvurulardan 25 bin civarı depremzedenin geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Öğrenci yurtlarında bin 400 civarı depremzedenin kaldığını belirten Gürkan, bin civarında kişinin de kamu misafirhanelerinde konakladığını kaydetti. Bursa’da yakınları bulunan depremzedelerin büyük bir kısmı da yakınlarının yanında kalıyor.

Terminalde büyük hareketlilik yaşanıyor

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi de otobüs terminalinde başvuru alanı oluşturdu. AFAD ve Göç İdaresi tarafından kayıtları alınan kişiler yurt veya misafirhanelere yerleştirilirken, yakınlarının yanına gitmek isteyenlere de transfer hizmeti veriliyor. Terminal Esnaf Başkanı Yılmaz Ataş, şu ana kadar kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere 50 bine yakın vatandaşın Bursa’ya geldiğini düşündüklerini vurguladı. Bu sayının artabileceğini ifade eden belirten Ataş, “Bursa’ya en çok Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’dan depremzedeler geliyor. Deprem bölgelerinden gelen vatandaşların ücretsiz gelmesini sağlayan firmalarımız var. Bunun yanında yakınını almaya gidenler için de aynı durum söz konusu. Bursa, diğer illere ulaşmak istenen depremzedeler tarafından transit geçiş için de kullanılıyor” şeklinde konuştu.