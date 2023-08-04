Bursalı esnaf, Gelişim Ofisi’yle dijitale açılacak

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyesi esnaf ve sanatkarlara yönelik e-ticaret ile dijital gelişim alanında destek sağlayacak olan BESOB Dijital Gelişim Ofisi’nin lansmanı yapıldı. Bursa Teknik Üniversitesi Mimarsinan Kampüsü'nde düzenlenen toplantıya BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit’in yanı sıra Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün katıldı. BEBKA tarafından desteklenen ve 18 ay sürecek olan 1 milyon lira bütçeli proje kapsamında bir yıl içinde 350 iletmeye ulaşılması hedefleniyor. Dijital Gelişim Ofisi’nde görevlendirilen gençler esnafa saha ziyaretleri yaparak, projeye katılacaklara dijital dönüşüm hizmeti verecek.

Toplantıda konuşan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “Artık her esnaf cep telefonunda, internette bir işletmesi daha olması gerektiğini biliyor. Bu proje yol gösterici olacak” dedi. Projenin hedefinin esnafın dijital dönüşüme uyum sağlaması olduğuna işaret eden BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak da “Gençlerimizin de istihdama kazandırılması gibi çok önemli amaçlara hizmet edeceğini ummaktayız. Proje kapsamında kadın kooperatiflerimiz de bu projeden faydalanabilecektir. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2023 yılında Bursa’da 8 projeye 22 milyon lira destek verdik” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Comio Kurucu ortağı Mustafa Sönmezay da e-ticaret ve dijitalleşmenin önemine işaret eden bir sunum yaptı.