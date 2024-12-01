Bursalı iş insanı Hasan Öztimur vefat etti

EKONOMİ (BURSA) – Öztimur A.Ş.’nin kurucusu, hayırsever iş insanı Hasan Öztimur, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1978 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği "Bursa-Mudanya Yolu Yapımı" ihalesini kazanması vesilesiyle Diyarbakır’da sürdürdüğü ticaret hayatını sonlandırarak ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşen Hasan Öztimur, şirketi Öztimur Müteahhitlik ile Karayolları, İl Özel İdaresi, Köy Hizmetleri ve belediyeler olmak üzere çok sayıda kuruma 1978 yılından bu yana hizmet veriyordu.

5 erkek, 1 kız çocuğu babası olan Hasan Öztimur'un, ömrünün 46 yılını geçirdiği Bursa’ya, “Kazandığım kente faydam olsun” yaklaşımıyla çok sayıda bağışı oldu. Son olarak, işletilmesi üzere Bursa Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağışladığı 120 kişi kapasiteli “Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” bugün çok sayıda yaşlıya yuva oldu. 2013 yılında yapımı tamamlanıp teslimi gerçekleştirilen "Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Dekanlık Binası”, 2016 yılında Yıldırım’da inşaası tamamlanıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslimi gerçekleştirilen 32 derslikli "Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu”, yine Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi’nde 2009 yılında eğitim-öğretimin başladığı, 24 derslikli “Hasan Öztimur İlköğretim Okulu” ise eğitime verdiği destekler oldu.

1996 yılında Bursa - İzmir yolu 20’nci kilometredeki İrfaniye Kavşağı’nda inşaa ettiği Hasan Öztimur Camii ve Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde halen yapımı devam eden camiye olan desteklerinin yanı sıra bireysel destekleriyle de Bursa’da çok sayıda ihtiyaç sahibinin Hasan Amcası, Hasan Dedesi oldu.

Hasan Öztimur’un cenazesi, 2 Aralık Pazartesi günü, Mihraplı Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Hamitler Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek.