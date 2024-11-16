Bursalı iş insanı Mustafa Kırcı hayatını kaybetti

EKONOMİ (BURSA) – Kırcılar Deri’nin kurucularından, Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) geçmiş dönem başkanlarından Mustafa Kırcı hayatını kaybetti.

Kırcı'nın cenazesi 17 Kasım pazar (yarın) günü İkindi namazına müteakip Emir Sultan Camii'nden kaldırılacak.

Kırcılar Deri, 1968 yılında Mustafa ve Hasan Kırcı kardeşler tarafından kuruldu. Kırcılar Şirketi, ilk mağazasını 1983’te Bursa’da açtı. Şehir dışındaki ilk mağazasını da 1994’te İzmir Selçuk’ta mağaza açan şirket, mağazalaşma atağını İstanbul’la devam ettirdi. 2004 yılında İstanbul'da Interstore, 2006'da Kuşadası'nda Leather Park ve Leatherium, 2006'da Antalya, Side, Kemer, Göynük ve Alanya'da Alice, 2014’te ise Dubai, Marmaris mağazaları açıldı.