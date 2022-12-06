Bursalı kadınlar için 'sosyalleşme' projesi

BURSA (EKONOMİ) - Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘Kadınız Biz’ Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması; ‘Fikir Sandığı’ bölümüyle fikirleriyle kent yönetimine katılmalarına imkan sağladığı kadınlara ‘Uzmanına Yaz’ ve ‘Kadın Danışma Merkezleri’ bölümleriyle sorunlara uzmanından cevap bulma imkanı tanıyor. Uygulamanın ‘Mutluluk Köprüsü’ bölümü ile kullanılmayan eşyaların ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanırken, ‘Fırsatlar’ modülü sayesinde de kadınlar anlaşmalı mağaza ve işyerlerinden indirim kazanıyor. Uygulamaya üye olan kadınlar, indirimleri yine uygulama üzerinden sokak hayvanları için ‘mama başta olmak üzere’ birçok sosyal projede değerlendirebiliyor. KADES başta olmak üzere GoBursa, Gençlik Kulübü, Bursa Kart Mobil ve BUSKİ uygulamalarına da kısa yoldan erişim imkanı sağlayan Kadınız Biz uygulamasını kullanan kadınlar, uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorumlarıyla kazandıkları puanları da sanal markette gönüllerince harcayabilecek. Yine uygulamanın ‘İyilik Hareketi’ modülü ile kadınların sosyalleşmelerine imkan sağlanırken, ilk iyilik hareketi 10 Aralık’ta Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle yapılacak doğa yürüyüşü ile başlayacak.

Kadın çalışmaları geniş kitlelere yayılacak

‘Kadınız Biz’ mobil uygulamasının tanıtımını, Bursalı ünlü sanatçı Ceyda Düvenci yaptı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her yıl yaptığımız saha çalışmaları sonucunda şehrimizde kadın hizmetleri ile ilgili kadınların beklentilerinin daha fazla olduğunu gördük. Kadınların toplumsal sorunlarına çözüm üretmek ve kadın çalışmalarımızı daha etkin kılmak adına Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bu uygulamayla kadın çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, kadın dayanışmasını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak ana hedeflerimiz oldu. Eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, sağlıklı ve kaliteli yaşam, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kaliteli eğitim temel dayanaklarımız oldu. Uygulamamız, yerelde kadınlara rehber niteliğini taşıyor. Hem STK’lar hem yerel yönetimler hem de kamu kurumlarının çalışmalarını kapsayan çatı uygulama yaptık. Uygulamamızı Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü adıyla marketlerden indirebilirsiniz” diye konuştu. Başkan Aktaş, uygulamayı indiren ilk 10 bin kişiye şehir içi ulaşımda geçerli 10 binişlik Bursakart ve bu 10 bin kişi içinde yapılacak çekilişle 160 çifte ‘çocuklarıyla birlikte’ Büyükşehir’in sosyal tesislerde yemek müjdesi verdi.