Bursalı mimarlardan “Kamusal alanlara sahip çık!” çağrısı

EKONOMİ (BURSA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, başta Bursa merkez olmak üzere tüm ilçelerdeki kamusal işgaller için önemli bir seferberlik başlatıyor. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Bursa’nın tarihsel ve doğal mirasına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, “Kamusal alan işgalinin karşılığı yalnız işgaliye bedeli değildir. Kentimize sahip çıkmak adına herkesi göreve davet ediyorum. Hep birlikte ‘Kamusal alanlarımızı geri istiyoruz’ diyerek sesimizi duyuralım” dedi.

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ ne girişinin 10.yılında konuyu gündeme taşımanın önemine değinen Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, önceliklerinin şehrin tarihi ve doğal dokusunu, kent estetiğini, trafik güvenliğini ve yaya erişilebilirliğini bozan tüm işgallere dikkat çekmek üzere seferberlik başlattıklarını söyledi. Başkan Şirin Rodoplu Şimşek yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi: “Tespitler en az 1 adet fotoğraf ve açık adresle birlikte 31 Ağustos tarihine kadar www.bursamimar.org.tr adresine gönderilmelidir. Başvurular gizli tutulacak olup yasal takibi şubemiz tarafından yapılacaktır.”