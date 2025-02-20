Bursalı sanayiciler Z kuşağını sanayide tutmak için harekete geçti

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BOSİAD ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Z kuşağının iş dünyasına adım atarken yaşadıkları zorluklar ile işverenlerin bu kuşakla ilgili düşüncelerini analiz etmeyi amaçlayan bilimsel araştırmada son aşamaya gelindi. ‘Z Kuşağı ve İşverenlerin İstihdamına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Kariyer Gelişim Modeline Yolculuk’ başlıklı proje sonunda bireylerin iş hayatındaki beklentilerini anlayarak, işe bağlılıklarını artıracak bir model geliştirip gelecekteki istihdam stratejilerine ışık tutulması amaçlanıyor.

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, “BOSİAD Z Planı, bizim gençlik için, gençlerle beraber yürüttüğümüz en önemli projemiz. Burada amaç sadece gençleri sanayi ile tanıştırmak değil, günümüz yönetici ve işverenlerine de gençleri anlatmak istiyoruz. İş dünyası gençleri, gençler de iş dünyasını anlamaya çalışmalı. Çünkü Z kuşağı, geleceğin sanayisinin en büyük umudu. İlk kez X, Y, Z kuşakları birlikte çalışıyor ve bu dinamiği yönetmek, sanayimizin sürdürülebilirliği için kritik önemde. Bu üç kuşağı bir arada çalıştırmayı başaramazsak ne sanayimizi ne de şirketlerimizi sonraki nesillere aktaramayacağız” dedi.

Gençlerin bireysel, yenilikçi ve görsel odaklı yapısının fırsata çevrilmesi gerektiğine vurgu yapan Çağan, “Z kuşağı teknolojiye dayalı esnek ve yaratıcı bir çalışma ortamını tercih ederken, işverenler verimlilik ve aidiyet gibi daha geleneksel değerlere odaklanıyor. Bu uyumsuzluklar ise, iş dünyasında verim kaybı ve hedeflere ulaşmada zorlanma gibi maddi ve manevi kayıplara yol açabiliyor” diye konuştu. Rasim Çağan, “Nihai hedefimiz, işverenlerin ve çalışanların yani Z kuşağının beklentilerini anlayarak, çatışmasız verimli bir iş ortamı yaratabilmek için bir sistem, bir model oluşturmak. Bu nihai hedefe ulaşmak için de etkili iletişim becerileri, verimli ortam, etkili iletişimin yanında iş yeri beklentilerinin ortaya konması gibi alt amaçlarımız da var” açıklamasını yaptı.

“Kuşaklar arasındaki farklılıklar ciddi problemler oluşturuyor”

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Komisyonu Başkanı Özgür Şahin, kuşaklar arasında ciddi farklılıklar bulunduğuna, bunun da çatışmaya neden olduğuna dikkati çekti. Şahin, şunları söyledi: “Birçok firma uzun yıllar değişmeyen yönetim ve klasikleşmiş geleneksel yönetim anlayışına sahip olmuştur. Bununla birlikte özellikle Z kuşağının sosyal hayata bakış açısının değişmesiyle, çalışan istihdamı ve çalışanların iş yerindeki sürekliliği, sürdürülebilirliği en ciddi problem olarak karşımızda durmaktadır. Çalışmayı yürüttüğümüz firmaların birçoğunun köklü şirketler olduğu da görülmektedir. Eskiden çok fazla belirgin olmayan ve problem olarak görülmeyen X, Y ve Z kuşakları arasındaki farklılıklar son dönemde ciddi bir şekilde göze çarpmakta. İşverenler, eski yönetim, eski yöntemlerinin sürdürülebilir olmadığını fark etmeli ve Z kuşağı ile uyumlu çalışmaları için yeni paradigmalara yönelik farkındalık düzeylerini arttırmalıdır.”

Farklılıkların dezavantaj oluşturmadığı, ortak hedefler doğrultusunda motivasyonun ve iletişiminin yüksek olduğu bir çalışma ortamı oluşturmanın önemine değinen BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise projenin kuşaklar arası uyum ve verimliliği arttıracak stratejiler geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Z kuşağının talepleri:

Otoriter olmayan ve önemsendiğini hissettiği tutum ve tavırların sergilenmesi, işverenlerin verecekleri tepkide tutarlılık ve netlik, firmalarının teknolojik altyapıya ve yeniliklere uyumu, kariyer gelişimlerinin ve iş yeterliliklerinin desteklenmesi, esnek mesai saatlerinin olması, saygı ve işbirliği ortamının oluşturulması.

İşverenlerin Z kuşağından beklentileri:

Var olan kurum kültürüne sorgulamadan uyum sağlanması, çalışanların karşılıksız birbirine deneyim aktarımlarını gerçekleştirilmesi, sorumluluk bilincinin olması, çalışanların geri bildirimine eleştiriye açık olması, verimlilik ve aidiyetin arttırılması, mesai saatlerine uyulması, iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi.