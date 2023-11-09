Bursa’nın 2060’a kadar su sorunu olmayacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente 2060 yılına kadar içme suyu sorunu yaşatmayacak Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi sözleşmelerinin imza töreni gerçekleştirildi. Törendeki konuşmasında su tasarrufu vurgusu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Su zengini bir ülke değiliz. Nüfusun 2030 senesinde 100 milyonları bulacağı düşünülürse kişi başına düşen su miktarı düşecektir. Kullanılabilir her suyu değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün kasımın 8'i ama dışarıdaki hava Ağustos ayı gibi. Olayın ciddiyetine herkesin varması lazım. Şehrimizin su ihtiyacının yüzde 90'nı Doğancı ve Nilüfer barajlarından temin ediliyor. Özellikle yaz mevsiminde kuraklık olduğunda, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına çalışmalar yapıldı. Son 28 yıl içerisinde yapılan alt yapı çalışmaları ile kayıp kaçak suda yüzde 20'nin altına indi. Gelecek 30-40 yılı kapsayacak projeyi bugün gerçekleştiriyoruz. Çınarcık İçme Suyu Projemiz tamamlandığında 2060 yılına kadar Bursa'nın su sorunu olmayacak” dedi.

“127 milyon Euro bedelle tamamlanacak”

Bursa Çınarcık İçme suyu projesi 150 milyon Euro tutarında kredi temin ettiklerini belirten Aktaş, “Bir firmaya bu projeyi yüklemek bize sıkıntı yaratabilirdi. Biz bu noktada arıtma tesisiyle, depolarıyla projeyi 9'a böldük. 150 milyon avroluk işi de 127 milyon avro gibi bir bedelle tamamlayacağız. Bu sayede 660 milyon liralık bir kar elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Proje ile ilgili bütün detayları tamamladık ve başlıyoruz. Bir ay içerisinde de temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi projeyi Bursa'nın geleceğine, yaşam kaynağı olan suyun Bursa'ya kazandırılmasına paydaşlarımız da eşlik etmiş olacak” ifadelerini kullandı.