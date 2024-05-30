Bursa’nın 33. coğrafi işaretli ürünü “Zeyniler Hınkalı” oldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, tarihten günümüze gelen Ahıska Türkleri’ne ait Zeyniler Hınkalı'na coğrafi işaret tescili almayı başardı. Zeyniler Hınkalı hakkında ayrıntıları paylaşan Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, “Kayseri’nin mantısı, Kars’ın Hıngel’i var. Bursa'mızda da Zeyniler Hınkalı var. Hamurun inceliği, kıymasının harcı, özel marifet gerektiren 13 pileli büzgüsü, hamurunun çapı ve özellikle pişirilme sırasındaki hınkal toplarının suyun içinde dans etmesi ustalık gerektirir” dedi. Bursa’nın 33. Coğrafi işaretli ürünü olarak Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Mahreç işareti alan Zeyniler Hınkali için Ağustos 2023’te başvuru yapılmıştı.