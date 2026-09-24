Bursa’nın 700 yıllık tarihi köyü Cumalıkızık için yeni dönem

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’nın önemli turizm noktalarından Cumalıkızık’ta yeni bir düzenleme süreci başlıyor. Yıldırım Belediyesi, tarihi ve kültürel dokunun korunmasıyla birlikte bölgedeki günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan çalışma için harekete geçti. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Cumalıkızık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Planlanan çalışmayla birlikte Cumalıkızık’a modern pazar yeri ile açık otopark kazandırılacak. Bölge halkı, söz konusu pazar yerinde geleneksel ürünlerini daha düzenli bir ortamda satma imkanı bulacak. Kısa sürede başlanması planlanan çalışmaların, Cumalıkızık’ın turizm potansiyeline büyük katkı sağlaması amaçlanıyor. Tarihi dokuyla uyumlu şekilde planlanan çalışmalarla hem Cumalıkızık’ta günlük yaşamının kolaylaştırılması hem de bölgeye gelen ziyaretçilere daha nitelikli bir ortam sunulması hedefleniyor.

“Bursa turizmine katkı”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, “Cumalıkızık 700 yıllık tarihi ile Bursa’nın en önemli değerlerinden. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle Cumalıkızık’ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak hemşerilerimizin günlük yaşamına değer katacağız. Ayrıca bu yatırımlarımızla birlikte bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlamış olacağız” diye konuştu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık’ın yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Yılmaz, “İmzaladığımız protokol ile Cumalıkızık’ta pazar yeri, açık otopark, teknik altyapı ve üstyapı düzenlemelerini hayata geçirmek üzere önemli bir adım attık. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.