“Bursa’nın anayasası için ‘Planlama Ajansı’ oluşturuldu”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı birinci oturumunda gündeme ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Bizler, Bursa’nın bir nevi parlamentosuyuz. Alınan kararların, Bursa’nın tamamını ilgilendirdiğini unutmamalıyız. Kent Anayasası dediğimiz 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı önemsiyoruz. Herkesin görüşü orada yer alacak. Bu konuda Planlama Ajansı oluştu. 2 yıl içerisinde bu meclis tarihi bir karara imza koyarak 2050 vizyonunu hep beraber gerçekleştirecektir. Meclis, Bursa’nın birçok sorununun çözüldüğü bir planlamayı gerçekleştirecektir” dedi.

Başkan Bozbey ayrıca şu anda 30 kreşin hizmet verdiğini anlatırken “Hedefimiz, bu sayıyı nitelikli olarak yukarıya çıkartmak. Çocuklarımızın iyi yetişmesini, geleceğe iyi bakmasını sağlayarak, çalışanların da o eğitimi almış olmasını sağlayarak ‘Bursa Yuvam’ adı altında devam edecek” diye konuştu.

“Bursa’nın 30-35 yıllık geleceği kurtulmuş olur”

Hamitler Çöp Depolama sahasıyla ilgili de konuşan Bozbey, 8-9 ay boyunca alınması gereken gazın alınmadığını, kendilerinin yaptığı işlemle olası bir patlamanın önüne geçildiğini söyledi. Maliyeti yüksek olmasına rağmen kokuya karşı gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Başkan Bozbey, “Bursa’da günde yaklaşık 3 bin 500 ton çöp toplanıyor. Bunun 2 bin tonluk yakımıyla ilgili bir tesis var. Bu tesisin kapasitesini artırmak için çalışma yapıyoruz. Yerle ilgili talebimizi yaptık, bekliyoruz. Hızlı bir şekilde hareket edip hedeflediğimiz yerde bu tesisi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte Bursa’nın 30-35 yıllık geleceği de kurtulmuş olur. Yeni tesisin Kayapa’da olma ihtimali yok” ifadelerini kullandı.