Bursa’nın deprem risk azaltma planı masaya yatırıldı

EKONOMİ (BURSA) - Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Bursa’da afet anı ve sonrasında oluşabilecek risklerin doğuracağı sonuçların en aza indirilmesi amacıyla Deprem Masası’nda yer alan eylemlerin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AFAD İl Müdür Mehmet Buldan, ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Bursa’nın depremselliği ve İRAP bünyesinde yapılmış hazırlık çalışmalarının aktarıldığı toplantıda, kentin sosyo-demografik ve ekonomik yapısı, ulaşım ve altyapı durumu, yerleşim yapısı ve afetsellik konularına değinildi.

Bursa’nın mevcut depremsellik durumunun analiz sonuçlarının da paylaşıldığı toplantıda, İRAP bünyesinde bulunan deprem eylemleri ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar aktarılarak plan süreci değerlendirildi.