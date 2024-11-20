ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi, sektöre katma değer sağlamak amacıyla çalıştay gerçekleştirdi. Bursa Business School’da düzenlenen çalıştayın açılış toplantısına katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisinin aynı zamanda uzay, savunma ve havacılık gibi sektörlerde de güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret etti. Türkiye’nin gerek kalkınma hedefleri gerekse de bulunduğu coğrafyanın koşulları nedeniyle uzay, savunma ve havacılık alanındaki atılımını sürdürmesi gerektiğini belirten Burkay, “Bursa, sanayide güçlü olan bir şehir. Sanayide güçlü olan bir kentin, bunun kaldıracı olan yatırımlara da ihtiyacı var. Bizler de BTSO çatısı altında kentin sanayi dönüşümünü gerçekleştirmek üzere rol model niteliğinde birçok projeyi hayata geçirdik” dedi.

Dünyanın alanında en büyük beş merkezi arasında bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi – GUHEM’in Bursa’nın üretim gücüne ve gelecek vizyonuna yakışan bir proje olduğunu belirten Burkay,”Gerek GUHEM, gerekse uzay, havacılık ve savunma alanında hayata geçirmiş olduğumuz projeler neticesinde artık stratejik alanlarda da adından söz ettiren bir Bursa var. Bu vizyonla dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı – IDEF’i 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında KFA Fuarcılık firmamızın organizasyonuyla gerçekleştireceğiz. Bursa’nın ekosistemini geleceğe göre inşa ediyoruz. Uzay, havacılık ve savunma sanayiinde dünyada söz sahibi şehirler arasında yer almalıyız” diye konuştu.

“Bursa’da sektöre hizmet eden 3500 firma var”

BTSO Savunma ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner de askeri harcamaların 2023 yılında tüm dünyada 2,4 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’nin ise 9 milyar dolarlık bir harcama ile bu alandaki küresel harcamalarda binde 3,6’lık paya sahip olduğunu söyledi. Havacılıkta da benzer bir tablonun oluştuğunu belirten Saner, “Sektörde çok yüksek bir potansiyel var. Bu potansiyeli geliştirmek istiyor, Bursa’yı sivil havacılıkta önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi – BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu ise Bursa’da 3 bin 500 firmanın savunma sanayine hizmet verir düzeyde olduğunu söyledi.