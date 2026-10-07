Bursa’nın Engelsiz İstihdam Projesi Avrupa’da finale kaldı

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje; engelli bireylerin yetkinlikleri doğrultusunda istihdama erişimini kolaylaştırmayı, işverenlerle sürdürülebilir eşleşmeler oluşturmayı ve kapsayıcı bir istihdam modeli geliştirmeyi amaçlıyor. Kamu kurumları, iş dünyası ve engelli bireyler arasındaki iş birliğini güçlendiren proje, bu yönüyle Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri ‘Public Sector Collaboration in Social Services Award’ kategorisinde finale kalan çalışmalar arasında yer aldı. Finale kalan projeler için gerçekleştirilen halk oylamasında ‘Engelsiz İstihdam Projesi’ne destek vermek isteyen vatandaşlar, 26 Ekim 2026 tarihine kadar oy kullanabilecek.