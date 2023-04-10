Bursa’nın fethinin 697’inci yıl dönümü kutlandı

EKONOMİ/BURSA

Bursa’nın fethinin 697’nci yıl dönümü, Osmangazi Belediyesi’nin hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bosna Hersek Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç, meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde protokol, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin türbesinde dua etti. Tophane Meydanı’nda mehteran ve kılıç kalkan gösterisiyle başlayan programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Gazi’yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Osmanlı’nın dibacesi olan Bursa’nın binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve insanlığın en kadim yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bu güzel şehir, asıl ruh ve karakterini 697 yıl önce Bursa surlarının önüne dayanarak, burçlarına bayrağını diken atalarımızın elinde kazanmıştır. Çünkü cesaretin, yiğitliğin ve kahramanlığın birer timsali olan atalarımız ne şan, şöhret, ne de para, pul, ganimet için yürüdüler. Onların yürüyüşü insanlığa hakkın, adaletin ve merhametin kutlu nefesini taşımak, mazlum milletlerin yaralarını sarmak, dertlerine ortak olmak içindi. Gittikleri yerlerde hiç kimsenin rengine, ırkına diline bakmaksızın huzur ve adalet götürmüşlerdir. Onlar böyle yüksek bir ruhun taşıyıcıları idiler” diye konuştu.

“Tarihi ve manevi mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcu”

Osmangazi Belediyesi olarak tarihin bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam etiklerini anlatan Başkan Mustafa Dündar, “Tarihten bize kalan hanlara, hamamlara, camilere, türbelere sahip çıkmak, ihya etmek nasıl boynumuzun borcu ise atalarımızdan kalan ruha, karaktere ve manevi mirasa sahip çıkmak da o kadar önemli ve boynumuzun borcudur. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Etkinlikleri’nin 18’incisini bu borcun bir ifası olarak gerçekleştiriyoruz.

Tarih geleceğe açılan kapımızdır. Molla Fenariler, Somuncu Babalar, Üftadeler, Emir Sultanlar ile yoğrulan bu fetih ruhunu, yaptığımız etkinler ile gelecek nesillerimize aktarabilmeyi ve nesillerimizin bu ruh ve karakter ikliminde şekillenmesini ümit ediyorum. Çünkü biliyoruz ki başta Kudüs olmak üzere, zulmün hüküm sürdüğü her yerde huzuru, adaleti ve kardeşliği sağlayacak tek güç bu ruhta mündemiçtir” dedi.

“Bursa demek, Osmanlı demek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın geçmişten aldığı kuvvetle geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir şehir olduğunu ifade ederek, “Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa, bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol göstermektedir. Bursa demek Saraybosna demek, Üsküp demek, Kırcaali demek, Prizren demek, Mamuşa demek, Batı Trakya demektir.

Bursa demek, Anadolu demek velhasıl Osmanlı demek. Nice seyyah, bu kadim şehri gezmeye doyamadı. Nice şair ve yazar kelimelerle anlatmaya çalıştı. Orhan Bey zamanında sur dışına taştı bu şehir. Hüdavendigar zamanında Balkanlar’a uzandı. Yıldırım zamanında mimarinin doruklarına ulaştı. Fatih Sultan Mehmed’den sonra da manevi başkent olarak anıldı” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar, Saltanat Kapı’dan başlayarak Ulucami önünden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne kadar Fetih Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında “Geçmiş olsun Türkiyem”, “Yaraları Birlikte Saracağız”, “İyileşeceğiz, Güçleneceğiz” pankartları ile deprem bölgesi de unutulmadı. Yürüyüş sonrasında Fetih Müzesi’nin bahçesinde vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi.